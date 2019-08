Ciclismo | Vuelta a Burgos 2019 | Giacomo Nizzolo conquista la prima tappa! Settimo

Ciclismo - Domenico Pozzovivo travolto da un auto : fratture multiple - salta la Vuelta : Incidente per Domenico Pozzovivo nel corso di un allenamento sulle strade cosentine. Il 36enne della Bahrain-Merida è stato investito a Laurignano, frazione di Dipignano nei pressi di Cosenza, da una utilitaria, come ha confermato la polizia municipale di Cosenza, intervenuta questa mattina sul post

Ciclismo - Fabio Aru prepara la Vuelta : ritiro al Sestriere - scala il Fraiteve in mountain-bike e sogna in grande : Fabio Aru si sta preparando duramente in vista della Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 24 agosto, il Cavaliere dei Quattro Mori vuole essere assoluto protagonista in terra iberica e proprio per questo motivo sta intensificando i propri allenamenti in modo da poter essere competitivo come nei giorni migliori. Il sardo, reduce dal quattordicesimo posto in classifica generale al Tour de France, si trova in ritiro al Sestriere dove cerca le ...

Ciclismo - Peter Sagan rinuncia alla Vuelta di Spagna : l’obiettivo dello slovacco sono i Mondiali : Il corridore della Bora non prenderà parte alla Vuelta per prepararsi in vista dei Mondiali in programma nello Yorkshire Non ci sarà Peter Sagan alla prossima edizione della Vuelta di Spagna, il corridore della Bora ha deciso di saltare anche la corsa a tappe spagnola dopo gli Europei di Alkmaar, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per i Mondiali in programma in Inghilterra. AFP PHOTO / Marco BERTORELLO Il prossimo appuntamento ...

Ciclismo : Tom Dumoulin salterà anche la Vuelta 2019 : Prosegue la stagione sfortunata di Tom Dumoulin. Il corridore olandese della Sunweb sarà costretto a saltare anche la Vuelta 2019. Niente corsa spagnola per il vincitore del Giro 2017, che non è ancora riuscito a recuperare dall’infortunio patito dopo la caduta nella tappa Orbetello-Frascati dell’ultimo Giro d’Italia. Dumoulin aveva riportato una lesione al tendine del ginocchio sinistro e non è riuscito a recuperare in tempo ...

Ciclismo - il calendario di agosto con le gare in tv : da San Sebastian alla Vuelta Espana : Appena andato in archivio il Tour de France, il Ciclismo non si ferma ma è pronto già a ripartire a ritmi serrati. Il calendario del mese di agosto è ricchissimo di appuntamenti importanti, con ben sei gare di livello World Tour, tra classiche e corse a tappe. L’evento clou è certamente la Vuelta Espana che prende il via il 24 agosto, ma già nel primo weekend del mese sono in programma la Clasica di San Sebastian, il Giro di Polonia e la ...

Ciclismo - il percorso di avvicinamento di Fabio Aru alla Vuelta. Periodo di riposo - poi il possibile rientro a Burgos : Dopo le sensazioni positive al Tour de France, Fabio Aru è pronto a tornare grande protagonista alla Vuelta a España 2019. Il sardo ha chiuso al 14° posto in classifica generale la Grande Boucle, un ottimo risultato, considerando il rientro in tempi record dopo l’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra. Nel terzo Grande Giro della stagione il Cavaliere dei Quattro Mori punterà ad alzare ulteriormente l’asticella e provare a lottare ...

Ciclismo – Confermata la squalifica di Cobo - a Froome la Vuelta 2011 : sui social il commento del britannico [FOTO] : A Froome la vittoria della Vuelta di Spagna 2011: il commento social del britannico del Team Ineos Chris Froome sorride: seppur non è mai bello aggiudicarsi la vittoria di una gara per motivi legati a squalifiche per doping od altre scorrettezze, il britannico può festeggiare perchè il successo della Vuelta di Spagna 2011 è stata assegnata a lui dopo la squalifica di Cobo, Confermata oggi. Mentre segue comodamente da casa il Tour de France ...

Ciclismo - Fabio Aru compie 29 anni. Il sardo vuole regalarsi una tappa al Tour de France e una Vuelta da protagonista : Dopo un paio di stagioni di grande difficoltà, Fabio Aru può finalmente regalarsi un compleanno all’insegna della serenità e della fiducia verso il futuro. Il corridore della UAE Emirates, nato proprio il 3 luglio 1990, compie 29 anni alla vigilia del Tour de France, corsa alla quale prenderà parte in maniera del tutto inaspettata considerando quanto successo nella prima metà della stagione. Dopo il deludente esordio alla Volta ao Algarve, ...