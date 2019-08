Ciclismo | oggi i funerali e l’ultimo emozionante saluto a Bjorg Lambrecht

Ciclismo – Viviani è il nuovo campione europeo : “oggi avete conosciuto un Elia nuovo” : Elia Viviani soddisfatto dopo la vittoria in Olanda: le parole dell’azzurro dopo la conquista del titolo europeo di Ciclismo Fantastica vittoria oggi di Elia Viviani in Olanda agli Europei di Ciclismo 2019. Il ciclista italiano si è aggiudicato la gara, riuscendo ad avere la meglio su Lampaert nella volata finale portando così a casa un preziosissimo oro. “Credo che oggi abbiate conosciuto un Elia nuovo, un Viviani che non ha ...

Ciclismo - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederli in tv e streaming : oggi (domenica 11 agosto) si correrà la prova in linea maschile Elite degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) alle ore 11.30 scatterà l’ultima gara di questa rassegna continentale, con la spettacolare sfida tra i professionisti per la conquista della maglia di campione europeo. Il percorso prevede 172,6 km, con un giro lungo di 46 km e poi 11 giri del circuito finale di 11,5 km. come visto anche nelle prove precedenti, ...

Ciclismo - Europei 2019 oggi (11 agosto) : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : oggi (domenica 11 agosto) si svolgerà la quinta e ultima giornata di gare degli Europei 2019 di Ciclismo su strada ad Alkmaar (Olanda). Una sola gara in programma, ma è la più attesa: la prova in linea maschile Elite. I corridori partiranno alle ore 11.30 e affronteranno 172,6 km. Ci sarà un primo giro lungo di 46 km e poi 11 giri del circuito finale di 11,5 km, che abbiamo imparato a conoscere con le prove delle altre categorie. Un percorso che ...

Ciclismo - Europei 2019 : le pagelle degli italiani di oggi (sabato 10 agosto). Dainese e l’under 23 si esaltano - ottima Cecchini : Penultima giornata per quanto riguarda gli Europei di Ciclismo su strada 2019 in quel di Alkmaar. Sulle strade olandesi sono arrivate altre due medaglie per i colori italiani nelle prove in linea degli under 23 uomini e delle donne élite. Andiamo a rivivere questo sabato 10 agosto con le pagelle dei protagonisti azzurri. Europei Ciclismo 2019, le pagelle degli azzurri (sabato 10 agosto) Alberto Dainese, voto 10: era tra i grandi favoriti, era il ...

Ciclismo femminile - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vedere la gara in tv e streaming. Le italiane in gara : La penultima giornata degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Paesi Bassi), si chiuderà con uno degli appuntamenti più attesi del programma: la prova in linea femminile della categoria Elite. La competizione vedrà al via tutte le protagoniste di primo piano del panorama internazionale, in una gara che si annuncia particolarmente incerta ed appassionante. Il percorso misurerà 115 km e consisterà in un anello ...

Ciclismo - Europei 2019 oggi (10 agosto) : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : oggi (sabato 10 agosto) si svolgerà la quarta giornata di gare degli Europei 2019 di Ciclismo su strada ad Alkmaar (Olanda). Si partirà alle ore 9.00 con la prova in linea maschile Under23, in cui l’Italia potrà contare su due velocisti del calibro di Alberto Dainese e Michele Gazzoli, che potranno essere supportati al meglio da Nicolas Dalla Valle, Gregorio Ferri, Alexander Konychev e Antonio Puppio. Alle ore 13.00 scatterà invece la prova in ...

Ciclismo - Europei 2019 oggi (9 agosto) : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA IN LINEA JUNIORES FEMMINILE DEGLI Europei 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 09.00) oggi (9 agosto) iniziano le prove in linea agli Europei 2019 di Ciclismo su strada. In programma prima le due gare femminili, Juniores e a seguire Under23, a chiudere il programma sarà la sfida tra i ciclisti della categoria juniores maschili. L’Italia arriva ai nastri di partenza come una delle squadre più forti, ...

Ciclismo - Europei 2019 : le pagelle di oggi (8 agosto). Brillano Affini e Pirrone - delude Sobrero : Seconda giornata di gare ad Alkmaar (Olanda) per gli Europei 2019 di Ciclismo su strada. oggi si sono svolte le cronometro maschili e femminili delle categorie Under23 ed Elite, in cui l’Italia ha conquistato due medaglie di bronzo. Andiamo quindi a scoprire le pagelle degli azzurri impegnati oggi (giovedì 8 agosto). Edoardo Affini 9: una medaglia di bronzo che vale tantissimo, perché arriva subito nel primo anno da professionista e dà ...

Ciclismo - Nibali : ‘Oggi manca il senso di rispetto tra gli atleti’ : La notizia della morte di Bjorg Lambrecht al Giro di Polonia ha turbato il mondo del Ciclismo e soprattutto i tanti colleghi del giovane corridore belga. Anche se l’incidente che ha spezzato la vita del ragazzo della Lotto Soudal è stato causato da una tragica e assurda fatalità, sono diversi gli atleti che si sono sentiti in dovere di intervenire per parlare della mancanza di rispetto che impera in mezzo al gruppo. Già in quella angosciosa ...

Ciclismo - Europei 2019 oggi (8 agosto) : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Il programma degli Europei 2019 di Ciclismo su strada prosegue nella seconda giornata (giovedì 8 agosto) con le quattro cronometro dedicate alle categorie U23 ed Elite. Le prove contro il tempo andranno in scena sulle strade di Alkmaar, nei Paesi Bassi, e con il consueto circuito di 22.4 km quasi esclusivamente pianeggiante e particolarmente adatto agli specialisti. Le spedizione azzurra si giocherà diverse opportunità di medaglia sia a livello ...

Europei Ciclismo 2019 – Pioggia e sfortuna fermano le azzurre della cronometro juniores : Alessio e Collinelli giù dal podio : Camilla Alessio chiude quarta, Sofia Collinelli sesta nella prova a cronometro juniores femminile degli Europei di Ciclismo 2019: Shirin Van Androoij vince l’oro Si conclude con l’amaro in bocca per l’Italia la prima prova degli Europei di Ciclismo 2019 di Alkmar. La cronometro femminile juniores non sorride alle due azzurre impegnate in gara, entrambe terminate ai piedi del podio. Camilla Alessio corre sotto la Pioggia che ne rallenta la ...

Ciclismo - Europei 2019 oggi (7 agosto) : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : oggi (mercoledì 7 agosto) si svolgerà la prima giornata di gare degli Europei 2019 di Ciclismo su strada ad Alkmaar (Olanda). Questa rassegna continentale si aprirà con le cronometro Juniores, che si svolgeranno entrambe su un percorso di 22,4 km. Alle 9.00 partirà la prova femminile con Camilla Alessio, argento iridato lo scorso anno, e Sofia Collinelli, mentre alle 11.15 inizierà quella maschile con Andrea Piccolo e Antonio Tiberi, ...

Ciclismo – Morte Lambrecht - strade impraticabili e pioggia torrenziale : ecco perchè la tragedia si poteva evitare [VIDEO] : Sarebbe bastato un pizzico in più di accortezza per evitare la tragedia, riducendo il percorso della tappa odierna per via delle piogge torrenziali abbattutesi sulla Polonia Una giornata tremenda per l’intero mondo del Ciclismo, costretto a piangere la scomparsa di Bjorg Lambrecht, deceduto nella serata di oggi in ospedale dopo una caduta avvenuta al Giro di Polonia. Una tragedia che si sarebbe potuta evitare, se solo gli ...