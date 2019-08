Chiara Ferragni e Fedez | conto salato dopo la serata a Ibizia L’influencer commenta | “E

Chiara Ferragni organizza Capodanno e Fedez la prende in giro su Instagram : «Anche le vostre mogli lo stanno già organizzando?» : Fedez disperato per le decisioni della moglie. In un video ironico su Instagram il rapper parla del fatto che Chiara Ferragni sta già pensando alle prossime vacanze e a pochi giorni dalla fine...

Chiara Ferragni e il conto salato a Ibiza : E non c'era nemmeno la mia acqua : Anche Chiara Ferragni e Fedez possono storcere il naso davanti a un conto effettivamente troppo salato, come è successo a Ibiza in un momento prontamente immortalato sui social ma l'influencer ironizza: "Nel conto non c'era nemmeno la mia acqua"-- Si potrebbe chiamare “anche i ricchi piangono” lo scatto di Chiara Ferragni e Fedez che da qualche giorno sta facendo parlare e ridere gli utenti sui social. È stato inizialmente condiviso dallo ...

Chiara Ferragni? Non avete visto sua madre : Marina di Guardo sexy ad Aruba - bikini atomico a 58 anni : Formosa, provocante, tatuata. Adesso capiamo da chi Chiara Ferragni ha ereditato il sex appeal. Lei è Marina di Guardo, cremonese 58enne, scrittrice erotica. E soprattutto mamma dell'italiana più cliccata del mondo. La donna, che ha altre due figlie, racconta Chiara nel film a lei dedicato che sarà

Fedez e Chiara Ferragni - il conto a Ibiza è troppo salato : la reazione su Instagram : Il conto a Ibiza è troppo salato e Chiara Ferragni insieme al marito Fedez non reagiscono bene. A svelare il retroscena di una serata sull’isola spagnola per la coppia più social di sempre è Luis Sal. Lo youtuber e cantante è in vacanza con Fedez e la Ferragni, fra gite in yacht, cene e party esclusivi. Una vacanza che l’influencer e il rapper stanno documentando ampiamente su Instagram per la gioia dei follower. L’ultimo ...

Chiara Ferragni – Unposted al cinema il 17 - 18 e 19 settembre : Chiara Ferragni, 31 anni, 15 milioni di follower, secondo la rivista Forbes prima influencer al mondo nel campo della moda, in pochissimo tempo è diventata un’icona, di stile, di eleganza, di vita. Nell’era dei social network, in cui la popolarità conta più di qualunque altro valore, avere milioni di fan virtuali è un potere immenso, che stravolge ogni forma di comunicazione e porta ad avere successo attraverso una strada apparentemente facile, ...

Chiara Ferragni "spaventa" Leone con i suoi piedi/ Fedez "Lello ha paura - li rifiuta" : Chiara Ferragni "spaventa" Leone con i suoi piedi. Fedez riprende la scena nelle Instagram Stories e scherza con la moglie: "Lello ha paura, li rifiuta".

Chiara Ferragni incinta? Il suo commento : «Ma davvero - non sapevo!» : Chiara Ferragni non è incinta e ci tiene a farlo sapere. La potente fashion blogger, in relax in vacanza a Ibiza assieme al marito Fedez e il piccolo Leone, ha commentato il post di un...

Chiara Ferragni come non l’abbiamo mai vista : il trailer di «Unposted» : Alla sfilata Fendi CoutureAlla sfilata Haute Couture di Giambattista Valli Alla sfilata Haute Couture di DiorAll'evento Lancome X Chiara FerragniA un evento di Glamour a MadridAll'evento InStyle meets Lancome X Chiara FerragniAll'evento InStyle Max Mara Women in FilmAll'amfAR gala a CannesAl Festival di CannesA un evento Omega, a Orlando«Il sogno di una bimba che diventa realtà», aveva scritto Chiara Ferragni sui social dando il grande annuncio: ...