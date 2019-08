C’è la nuova maggioranza grillini dem | Conte in aula il 20 agosto

C’è una nuova specie di scimmia in Amazzonia : chi è la splendida marmosa Mico munduruku : Un team di ricerca brasiliano ha scoperto nella foresta amazzonica una nuova specie di marmosa o uistiti, una piccola scimmia platirrina che è stata chiamata Mico munduruku, in omaggio a un popolo di indigeni che vive lungo il Rio delle Amazzoni. La scimmia ha una lunga coda bianca e diversi dettagli beige.Continua a leggere

In Europa C’è il solito balletto. La nuova legislatura Ue si apre malissimo : di Giovanni Vetritto La nomina di Ursula Von Der Leyen al vertice della Commissione europea è stata la maldestra conclusione di una fase di apertura della nuova legislatura europea che non è esagerato definire preoccupante per il basso profilo. Di fatto, il negoziato per le nomine si è aperto come se le elezioni non si fossero affatto tenute e se i relativi risultati non contassero nulla. Anzi, se una attenzione è parsa emergere, è stata quella ...

C’è una nuova intelligenza artificiale fortissima a poker : Ha battuto alcuni dei giocatori più abili e ha imparato a bluffare, dice una ricerca pubblicata su Science

Cimiteri sovraffollati? C’è una nuova proposta per seppellire i morti lungo le strade : (foto: Getty Images) C’è poco da fare: la gente si ostina a morire. E per seppellirla aumentiamo il consumo di suolo e l’inquinamento. Un vero problema, specialmente in alcuni Paesi come il Regno Unito, che tra cinque anni potrebbe finire lo spazio disponibile nei Cimiteri. Da tempo gli esperti stanno cercando soluzioni e proprio da Oltre Manica oggi arriva una nuova proposta, che qualcuno potrebbe ritenere bizzarra se non ...

C’è una nuova indagine sulla morte del calciatore Davide Astori : La procura di Firenze ha aperto una nuova indagine sulla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018. Ad essere indagati per il reato di falso sono due medici che secondo la procura avrebbero retrodatato un

In California C’è stata una nuova forte scossa di terremoto : In California c’è stata una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 5.4: è stata sentita poco dopo le 16 italiane, quando lì erano le 7 del mattino. È stata la più forte di centinaia di scosse di assestamento che hanno

C’è una nuova imbarcazione che chiede di sbarcare a Lampedusa : È una barca a vela della ong Mediterranea lunga appena 18 metri, con 54 persone a bordo: il governo per ora ha negato l'accesso

Calciomercato Juventus Bonucci : C’è una nuova pista - ecco le richieste : Calciomercato Juventus Bonucci: le trattative bianconere entrano finalmente nel vivo e la società sta cercando di fare cassa per chiudere gli affari non ancora definiti: De Ligt per la difesa, ma soprattutto Zaniolo, Chiesa e Icardi per completare gli altri reparti. Se in avanti il principale indiziato a lasciare la squadra è l’argentino Higuain, che […] More

Stranger Things 3 è su Netflix : tutto quello che C’è da sapere sulla nuova stagione della serie : Qualcuno ha già iniziato il binge watching, altri aspetteranno il week end, fatto sta che Stranger Things 3 è su Netflix e presto, in molti, scopriranno cosa succederà in questo atteso, terzo, capitolo. La serie tv è ormai un cult per gli amanti della serialità americana e anche questo nuovo capitolo non ci deluderà soprattutto dopo le promesse da parte dei membri del cast che l'hanno definito "fresco e spaventoso" allo stesso tempo. Ma cosa c'è ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Fabbiano insegue una nuova impresa con Karlovic. C’è anche Seppi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...

Come nasce un buco nero supermassiccio : C’è una nuova - affascinante teoria : Due ricercatori canadesi del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università dell'Ontario Occidentale, i professori Shantanu Basu e Arpan Das, hanno proposto la nuova teoria del "collasso diretto" per spiegare la formazione dei buchi neri supermassicci più grandi e antichi, inspiegabili col modello del collasso stellare.Continua a leggere

Fujifilm GFX 100 : tutto ciò che C’è da sapere sulla nuova Large Format da 100 Megapixel : Presentata ufficialmente la Fujifilm GFX 100, la prima mirrorless medio Formato con un sensore da 102 Megapixel. E nonostante quello dell’altissima risoluzione sia un traguardo da non sottovalutare (anche se siamo nel 2019 e all’orizzonte leggi di più...

Antonella Fiordelisi cantante - la nuova hit : nel video C’è anche Francesco Chiofalo : Antonella Fiordelisi, il suo nuovo singolo si intitola Din Dan: la fidanzata di Francesco Chiofalo al settimo cielo Antonella Fiordelisi è la fidanzata di Francesco Chiofalo, ma è anche molto altro: è anche cantante, per esempio, e oggi è uscito il suo nuovo singolo, Din Dan. Inutile dire che l’ex tentatrice di Temptation Island è […] L'articolo Antonella Fiordelisi cantante, la nuova hit: nel video c’è anche Francesco Chiofalo ...

Neymar nuovamente nella bufera - non C’è pace per il brasiliano : accusato di evasione fiscale : Neymar di nuovo nella bufera: arriva una pesante accusa di evasione fiscale per il calciatore brasiliano Non c’è pace per Neymar: dopo l’accusa di stupro e l’infortunio che lo ha costretto a saltare la Coppa America, per il brasiliano è finito nuovamente nella bufera e dovrà fare i conti con la giustizia. Neymar, secondo il quotidiano “Folha” sarebbe accusato di evasione fiscale. Sembra infatti che sarebbe ...