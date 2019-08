Cassani | ct della nazionale ciclismo | “Ormai uscire in bici è come andare in guerra”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2019) Ieri il ciclista 36enne Domenico Pozzovivo è stato investito durante un allenamento, in Calabria. E’ accaduto a Dipignano, vicino a Cosenza. E’ stato lo stesso investitore a chiamare i soccorsi. Il ciclista ha riportato fratture a diverse costole, ulna, omero e clavicola sinistra, tibia e perone destri. Operato all’ospedale dell’Annunziata, le fratture sono state ridotte, ma ora la sua carriera è a rischio. Il CorriereSera ospita le dichiarazioni del ct azzurro, Davide: “Al Pozzo è andata bene: ha portato a casa la pelle. Ormaiinin guerra. Sono sconvolto e incazzato perché in Italia muore un ciclista ogni 36 ore e nessuno fa nulla”. “Gli automobilisti non ci vedono più” E racconta: “La settimana scorsa pedalando in Brianza tremavo di paura. Che succede? Succede che gli automobilisti sono ...

