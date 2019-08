Canoa velocità | Mondiali 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv

Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 : i convocati dell’Italia. Venti azzurri alla ricerca del pass olimpico : Si avvicina l’appuntamento più importante della stagione per quanto concerne la Canoa velocità: nella settimana dal 19 al 25 agosto a Szeged, in Ungheria, dove si assegneranno anche le prime carte olimpiche nelle dodici specialità che vedremo il prossimo anno a Tokyo 2020, si terranno i Mondiali. Saranno 82 i pass in palio nella rassegna iridata, 41 per genere: al maschile 5 nel K1 200, 6 nel K1 1000, nel K2 1000 e nel C1 1000, 8 nel C2 ...

Canoa velocità - Mondiali Junior/U23 Pitesti 2019 : per l’Italia dodici finali centrate - ma una sola medaglia : Si sono conclusi ieri a Pitesti, in Romania, i Mondiali Junior/Under 23 di Canoa velocità: tempo di bilanci per l’Italia, che chiude la rassegna iridata di categoria con dodici finali A centrate, ma con una sola medaglia conquistata. Sette gli atti conclusivi conquistati con gli under 23, cinque con gli Juniores, mentre per quanto concerne le distanze sono sette sui 1000, tre sui 200 e due sui 500. UNDER 23 Il miglior piazzamento lo fanno ...

Canoa velocità - Mondiali Junior/U23 Pitesti 2019 : la prima medaglia dell’Italia è l’argento di Irene Bellan : Sono proseguiti oggi a Pitesti, in Romania, i Mondiali Junior/Under 23 di Canoa velocità: nella terza giornata di gare, riservata alle finali sui 200 metri, tre imbarcazioni azzurre hanno centrato l’ultimo atto e per l’Italia è arrivato l’argento di Irene Bellan nel K1 200 Junior. Domani, nell’ultimo giorno di competizioni, sono in programma le finali sui 500 metri. Nel K1 200 Junior femminile Irene Bellan sfiora ...

Canoa velocità - Mondiali Junior/U23 Pitesti 2019 : sette finali per gli azzurrini - ma nessuna medaglia : Sono proseguiti oggi a Pitesti, in Romania, i Mondiali Junior/Under 23 di Canoa velocità: nella seconda giornata di gare, riservata alle finali sui 1000 metri, sette imbarcazioni azzurre hanno centrato l’ultimo atto senza però cogliere medaglie. Domani sono in programma le finali sui 200 metri, domenica sulla distanza mediana dei 500. Nel C1 1000 Junior maschile settimo posto per Mykola Vykhodtsev, campione continentale di categoria ...

Canoa velocità - Mondiali Junior/U23 Pitesti 2019 : due barche azzurre in finale - le altre in semifinale : Sono scattati a Pitesti, in Romania, i Mondiali Junior/Under 23 di Canoa velocità: nella prima giornata di gare, riservata interamente alle batterie l’Italia piazza subito due barche in finale, mentre le altre impegnate passano in semifinale, facendo registrare alcuni tempi interessanti in ottica finale. Passaggio diretto in finale sia per il C1 1000 under 23 maschile di Fabrizio Mattia, che chiude in 4:02.648 e fa segnare il miglior crono ...

Canoa velocità - i convocati dell’Italia per il raduno pre-Mondiali di Mantova. Previste le selezioni nel kayak femminile : Il DT della Nazionale italiana di Canoa velocità Oreste Perri ha diramato le convocazioni per l’ultimo raduno pre-Mondiali che si svolgerà a Mantova dal 5 al 17 agosto, in vista della rassegna iridata che si svolgerà a Szeged, in Ungheria, dal 19 al 25 dello stesso mese. Inoltre prima del via del raduno, da venerdì 2, sono Previste le selezioni per quanto concerne il settore del kayak femminile. Di seguito l’elenco delle convocate ...

Canoa velocità - Europei Junior/U23 Racice 2019 : l’Italia chiude alla grande con l’oro di Irene Bellan : Quart ed ultima giornata di gare a Racice, in Repubblica Ceca, per quanto concerne gli Europei Junior/Under23 di Canoa velocità: nelle ultime finali disputate oggi pomeriggio, quelle sui 200 metri, arriva la terza medaglia per gli azzurrini, con l’oro di Irene Bellan nel K1 Junior femminile. L’azzurrina vince in 43.484, precedendo di 0.048 l’ucraina Ivanna Dyachenko, seconda in 43.532, e di 0.064 la bielorussa Veranika Leaniuk, terza ...

Canoa velocità - Europei Junior/U23 Racice 2019 : un oro ed un bronzo per l’Italia nelle finali sui 1000 metri : Terza giornata di gare a Racice, in Repubblica Ceca, per quanto concerne gli Europei Junior/Under23 di Canoa velocità: nelle prime finali arrivano due medaglie per gli azzurrini sui 1000 metri, con l’oro di Mykola Vykhodtsev ed il bronzo di Gabriele Casadei e Dawid Szela. Nel C1 1000 Junior maschile Mykola Vykhodtsev conquista l’oro in 3:58.586, chiudendo davanti al ceco Jiri Minarik, secondo in 3:59.598, ad all’ucraino Pavlo ...

Canoa velocità - Europei Junior/U23 Racice 2019 : altri quattro equipaggi azzurri in finale : Seconda giornata di gare a Racice, in Repubblica Ceca, per quanto concerne gli Europei Junior/Under23 di Canoa velocità: oggi impegnati gli azzurrini nelle semifinali sui 1000 e sui 500 metri e nelle batterie sui 200 metri, con l’Italia che porta in finale in finale altri quattro equipaggi nelle distanze più lunghe dopo i cinque di ieri, con la possibilità di rimpinguare il bottino domani pomeriggio, con le semifinali sui 200. In ...

Canoa velocità - European Games 2019 : Nicolae Craciun argento nel C1 200 - Manfredi Rizza settimo nel K1 200 : L’Italia chiude con una medaglia d’argento le gare della Canoa velocità agli European Games di Minsk (Bielorussia). Nella sessione pomeridiana di questa terza e ultima giornata di competizioni sulle acque del Zaslavl Regatta Course sono stati assegnati i titoli in sette specialità. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Sul secondo gradino del podio sale Nicolae Craciun nel C1 200. L’azzurro è riuscito a conquistare questo splendido ...

Canoa velocità - European Games 2019 : Nicolae Craciun d’argento nel C1 200! : Nicolae Craciun centra la medaglia d’argento agli European Games nella specialità non olimpica del C1 200 maschile: l’azzurro, da poco cittadino italiano, che potrà così continuare ad inseguire il proprio sogno olimpico (ovviamente nel C2 1000 assieme al fratello Sergiu), è stato battuto soltanto dal padrone di casa bielorusso Artsem Kozyr. Nella finale del C1 200 metri maschile infatti gioisce il pubblico di casa per la vittoria del ...

Canoa velocità - European Games 2019 : il K4 500 maschile chiude al quinto posto : Iniziata la terza ed ultima giornata di gare della Canoa velocità agli European Games di Minsk: nella sessione mattutina dedicata alle ultime finali delle specialità olimpiche sui 500 e sui 1000 metri c’era un solo equipaggio dell’Italia in gara, il K4 500 maschile, che si è classificato quinto. Nel K4 500 maschile Luca Beccaro, Samuele Burgo, Nicola Ripamonti e Giulio Dressino si classificano quinti chiudendo (in rimonta rispetto al ...

Canoa velocità - European Games 2019 : Manfredi Rizza e Nicolae Craciun volano in finale! : L’Italia porta due equipaggi in finale al termine della sessione pomeridiana della seconda giornata di gare della Canoa velocità agli European Games di Minsk (Bielorussia). Dopo le finali mattutine, in cui non sono arrivate medaglie azzurre, sulle acque del Zaslavl Regatta Course si sono svolte batterie e semifinali di cinque specialità. Nel K1 200m ottima prestazione di Manfredi Rizza che centra il pass grazie al secondo posto in semifinale. Il ...