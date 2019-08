Cannabis per il dolore | rischio elevato di ansia e depressione per chi usa anche oppioidi

Cannabis - la legalizzazione della marijuana riduce le morti per colpa degli oppioidi : La legalizzazione della Cannabis sta realmente salvando vita umane, uno studio ha calcolato infatti che la Cannabis legale è riuscita a ridere del 20-35% il numero dei morti causati dagli oppioidi. Vediamo insieme cosa c'è da sapere sui vantaggi della Cannabis legale e cosa e quali sono gli oppioidi.Continua a leggere

Cannabis - per la prima volta dimostrato che altera la chimica del cervello e il rischio psicosi : Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti ad osservare l'alterazione provocata dalla Cannabis nella risposta cerebrale legata alla dopamina nei soggetti altamente a rischio psicosi. Vediamo insieme cos'è la dopamina, i dettagli di questa scoperta e l'importanza del ruolo della Cannabis sul nostro cervello.Continua a leggere

In arrivo in Europa il primo farmaco a base di Cannabis per trattare l’epilessia : L'Epidiolex, primo farmaco a base di cannabis approvato per il trattamento dell'epilessia negli Stati Uniti, in particolare per le forme pediatriche resistenti ai farmaci tradizionali, potrebbe arrivare presto anche in Europa, dopo che l'Agenzia europea per il medicinali ha dato il primo parere positivo.Continua a leggere

Cannabis - il CBD riduce l’aggressività e ora sappiamo perché : come influenza il cervello : Nella Cannabis c'è un metabolita, che si chiama cannabidiolo o comunemente CBD, che è in grado di ridurre l'aggressività nei topi. i ricercatori ci spiegano come siano giunti a questa scoperta, quali siano le dosi efficaci e come il CBD agisca sul cervello quando riduce l'aggressività. Ecco cosa c'è da sapere.Continua a leggere

Cannabis 30 volte più efficace dell’Aspirina : scoperto come creare antinfiammatori potenti : Nella Cannabis esistono due molecole che possono essere sfruttate per creare potenti antinfiammatori e antidolorifici che sono 30 volte più efficaci dell'aspirina e che potrebbero sostituire gli oppioidi che creano dipendenza. Vediamo insieme cosa hanno scoperto i ricercatori sulla Cannabis e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro.Continua a leggere

Rita Bernardini convocata in caserma per la Cannabis sul terrazzo : "Forse è la volta buona" : L'ex parlamentare radicale posta la notizia su Facebook con una foto delle piante che coltiva a scopo terapeutico. E' stata chiamata questa mattina dai carabinieri che le hanno intimato di non lasciare Roma e di presentarsi in stazione

Ecco perché la Cassazione ha deciso di vietare la vendita di Cannabis light : (foto: Claudio Furlan/ LaPresse)Si torna a parlare della sentenza della Cassazione che lo scorso 30 maggio ha stabilito che vendere prodotti derivanti dalla cannabis light è un reato. Secondo i giudici della Corte, che poche ore fa hanno depositato la sentenza, questa attività è illecita indipendentemente dal contenuto di Thc (il principio attivo) della merce, poiché rientra nella fattispecie di reato contenuta nel Testo unico sugli stupefacenti ...

Cannabis - il Consiglio superiore di sanità : «Per ora non è una cura - continuare nella ricerca» : Non c’è una prova scientifica dell’efficacia terapeutica dei preparati della Cannabis: al momento, quindi, non possono essere considerati medicinali. È questo il parere che il Consiglio superiore di sanità ha fornito alla ministra della Salute Giulia Grillo. Ma non è una bocciatura: l’organo consultivo suggerisce di continuare la sperimentazione. Che cosa ne pensa l’associazione Luca Coscioni, fra le prime realtà a promuovere, ormai ...

