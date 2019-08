Cambio di sella per Marco Melandri | per lui la Coppa del mondo di E-X Bike

Fonte : oasport

(Di martedì 13 agosto 2019) Poche settimane fa era arrivato l’annuncio ufficiale del ritiro: all’età di 37 anniaveva dato addio alla carriera di pilota a tempo pieno. Ora però la svolta, undi: proprio una rivoluzione per il nativo di Ravenna che passa dalla moto alla bicicletta. Il romagnolo infatti sabato 17 agosto sarà al via delladeldi E-X, ina una Thok: spettacolare la disciplina che andrà in scena ad Imola, sfruttando la tappa dideldi motocross MXGP. Presente anche un altro italiano di spicco, nell’altra classe, quella della EXB2: stiamo parlando di Davide Guarneri, pilota di successo prima nel cross e ora nell’enduro. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

