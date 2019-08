Calenda su Renzi | La scissione era già cominciata prima Se ne vuole andare | lo

Calenda il Pd è finito - Renzi non discute con nessuno : "Il Pd e' finito". Lo ammette Carlo Calenda ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. "Cosi' com'e' e' finito

Calenda : “Renzi folle e ridicolo - così Salvini al 60%” : Roma, 11 ago. (AdnKronos) – ”E’ folle quello che tratteggia Renzi, è un tentativo di prendere qualche mese in più, nel frattempo levare le castagne dal fuoco con un governo tecnico che dovrebbe fare una manovra lacrime e sangue, votandola assieme al Movimento 5 Stelle e a Forza Italia per avere infine Salvini al 60%”. Carlo Calenda, intervistato da Radio Capital, commenta così , sostenuto da varie forze politiche. ...

"Da Renzi un'idea folle e ridicola - così Salvini va al 60%" - dice Carlo Calenda : Secondo Carlo Calenda l'appello di Renzi a tutte le forze politiche "è una mossa furbesca per passare dal 'senza di me, mai con i Cinque Stelle' al 'faccio una cosa con i Cinque Stelle'. È una ridicolaggine". Alla domanda se l'ex premier si stia muovendo come leader di un partito che ancora non c'è Calenda risponde spiegando che "Renzi vuol fare un partito e ha bisogno di mesi in più. Lo posso anche capire ma noi non possiamo ...

Pd - l’appello di Calenda a Zingaretti - Renzi e Gentiloni : “Ho unito le petizioni contro Salvini. Facciamo sforzo di unità?” : Un tweet per unire le varie anime del partito, non solo metaforicamente. È l’iniziativa di Carlo Calenda, che nel pomeriggio ha scritto un messaggio sul popolare social network per provare a fare ciò che nessuno tra i big democratici è riuscito a portare a termine: unificare le correnti in un’iniziativa politica. Nella fattispecie, si tratta delle due diverse petizioni per chiedere il passo indietro del vicepremier Matteo Salvini. ...

Renzi accusa il Pd sui migranti : "Abbiamo sopravvalutato il problema". Calenda lo attacca : Troppa esasperazione sul tema degli sbarchi, poco coraggio sullo ius soli. Matteo Renzi, in una lunga lettera indirizzata a Repubblica, riconosce come il declino del partito di cui era segretario inizia “quando si esaspera il tema arrivi dal Mediterraneo e allo stesso tempo si discute lo Ius soli senza avere il coraggio di mettere la fiducia come avevamo fatto sulle unioni civili”.Per l’ex premier, si tratta di una ...