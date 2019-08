CALCIOMERCATO ROMA NEWS Giallorossi favoriti per Icardi? | Ultime notizie

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Dzeko verso l'Inter - Icardi ha detto 'sì' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie: l'attaccante argentino avrebbe accettato l'importante proposta formulata dai giallorossi, il bosniaco verso Milano.

CALCIOMERCATO ROMA News/ Gonalons in uscita - due opzioni - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: il centrocampista francese, tornato dal prestito al Siviglia, è nell'elenco dei giocatori in esubero.

CALCIOMERCATO 12 agosto : Roma-Rugani - stretta finale. Juve - addio Dybala. Inter-Dzeko - ci siamo : Calciomercato 12 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 12 agosto. ROMA– stretta finale per Rugani. Come riportato da “Alfredo Pedullà”, il difensore bianconero avrebbe già trovato l’accordo con il club giallorosso e l’affare potrebbe concretizzarsi nel giro dei prossimi giorni. JuveNTUS– 6 esuberi e mercato cessioni ancora nel vivo. Restano in bilico le […] L'articolo Calciomercato 12 agosto: ...

CALCIOMERCATO ROMA - importanti indizi dalle parole di Fonseca : Icardi - Dzeko e il difensore : Edin Dzeko domani sera sarà in campo nell’amichevole di lusso tra Roma e Real Madrid all’Olimpico. Ad annunciarlo, in un’intervista a Sky Sport, è il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca. “Dzeko domani giocherà dal primo minuto, il nostro gioco verte su di lui e al momento non prendiamo in considerazione una sua uscita. Al momento conto su di lui“, dice il tecnico portoghese che annuncia che la sua squadra ...

CALCIOMERCATO ROMA - Cassetti sponsorizza Lovren : vicino l’innesto in difesa : Calciomercato Roma – La Roma sta per regalare un nuovo difensore al tecnico Fonseca, si tratta di Dejan Lovren, il croato è vicinissimo all’arrivo in Italia ed è sponsorizzato anche da un ex giallorosso, Marco Cassetti. Ecco le indicazioni in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il croato può essere il giocatore dominante che la Roma sta cercando per la sua difesa? «Se sta bene fisicamente sì. Fino a che ...

CALCIOMERCATO ROMA - Juan Jesus chiama Icardi : “ti aspetto” : Sono ore sempre più calde per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, l’argentino non rientra più nei piani dell’Inter e la Roma è sicuramente una squadra che vorrebbe accogliere il calciatore. Juan Jesus chiama l’attaccante: “Ti aspetto”. E’ l’invito, con tanto di cuoricini giallorossi, in risposta su Instagram ad un messaggio dell’attaccante argentino, l’invito ...

CALCIOMERCATO ROMA News/ Si lavora per il prestito di Rugani - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, tutte le ultime notizie sulle trattative dei giallorossi: primi contatti per il difensore Rugani, di proprietà della Juventus.

CALCIOMERCATO ROMA News/ Lovren rimane in lizza per la difesa - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, tutte le ultime notizie sulle trattative dei giallorossi: per la difesa rimane in corsa Lovren ma c'è un aspetto che non convince.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Accordo con Mariano Diaz! - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, tutte le ultime notizie sulle trattative dei giallorossi: Accordo con Mariano Diaz, ma manca l'intesa col Real Madrid.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Via Dzeko - dopo Alderweireld c'è un piano B - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei giallorossi: Dzeko all'Inter. Idea Maripan per la difesa se salta Alderweireld.

CALCIOMERCATO Cagliari - Nandez è arrivato in Italia : il centrocampista svolgerà le visite mediche a Roma : Nahitan Nandez, 24 anni, centrocampista uruguayano che il Cagliari ha acquistato dal Boca Juniors, è sbarcato a Fiumicino. E’ arrivato con un aereo di linea dell’Aerolineas Argentinas proveniente da Bueno Aires. Secondo quanto si è appreso, il giocatore soprannominato “El Leon” si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per poi lasciare la Capitale e volare a Cagliari-Elmas dove è atteso dalla nuova ...

CALCIOMERCATO - indizi clamorosi su Modric - James e Dzeko : le ultime su Milan - Napoli - Roma e Inter : La Roma ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro i baschi dell’Athletic Bilbao, l’amichevole è in programma alle 20 al Renato Curi di Perugia. Questo l’elenco. Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante; difensori: Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola; centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, Perotti, Zaniolo, Diawara; attaccanti: Dzeko, Under, Kluivert, Antonucci. ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Bomba Falcao - Petrachi a Montecarlo - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, le ultime notizie sulle trattative giallorosse: Bomba Falcao, Petrachi sarebbe stato a Montecarlo per trattare il colombiano

CALCIOMERCATO ROMA - Dzeko-Inter - la pista si raffredda. Su Higuain… : Calciomercato Roma- Come anticipato in mattinata, la Roma sarebbe pronta a trattenere Dzeko in giallorosso. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato. L’attaccante bosniaco potrebbe restare nella capitale. Fonseca crede molto nel suo centravanti, e la trattativa con l’Inter si sarebbe leggermente raffreddata. Il diretto interessato potrebbe entrare nell’ottica di dire sì alla continuazione ...