Calciomercato Milan | il punto | Correa si riavvicina | ipotesi Petagna per l’attacco

14.07 FROSINONE – Il club ciociaro è alla ricerca di una punta: oltre gli obiettivi Diego Falcinelli e Alberto Paloschi della Spal, secondo "L'Inchiesta", la squadra allenata da Alessandro Nesta avrebbe messo gli occhi su Stanislav Kostov. Il classe '91 gioca con il Levski Sofia, con cui ha segnato 24 reti nell'ultima stagione. 14.04 NAPOLI – Secondo ...

13:00 ROMA – Non solo Werner: per sostituire Dzeko spunta sul giornale spagnolo Marca anche il nome di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid seguito anche dal Marsiglia. 12:55 Inter – Percorso inverso per due giocatori nerazzurri: Dalbert sembra destinato in Francia, mentre possibile la permanenza di Borja Valero, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. 12:50 ...

12:05 Milan – Capitolo cessioni: la Gazzetta dello Sport rivela che potrebbero salutare sia Andrè Silva che Castillejo. Sul primo c'è stato l'inserimento dell'Espanyol, mentre per lo spagnolo è viva l'ipotesi del ritorno al Villareal. 12:00 BOLOGNA – Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoblu hanno riagganciato i contatti per l'attaccante del ...

Calciomercato Milan - tesoretto Donnarumma : i rossoneri sognano il colpaccio - Isco o James : Calciomercato Milan, proseguono le grandi manovre in casa rossonera. Dopo aver puntellato difesa ed attacco ed aver rinnovato il centrocampo, la dirigenza vuole provare a regalarsi il classico colpaccio di fine agosto. Obiettivo: il trequartista. La Gazzetta dello Sport, a tal proposito, si espone: il PSG continua a non mollare Donnarumma. Con la sua cessione, il Milan potrebbe raccogliere il tesoretto per affondare il colpo: si sognano ...

Calciomercato Milan NEWS/ Conti piace al Werder Brema - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei rossoneri: Conti piace al Werder Brema, Laxalt nrl mirino dell'Atalanta.

Calciomercato Milan - Simeone conferma : “Correa in rossonero? Siamo aperti a tutto” : Calciomercato Milan – “Correa al Milan? Noi Siamo aperti a tutto quello che verrà, succede sempre qualcosa alla fine del mercato. Il giocatore si sta allenando in maniera straordinaria da quando è arrivato”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, che in conferenza stampa, al termine dell’amichevole vinta dai ‘colchoneros’ 2-1 contro la Juventus alimenta le ...

Calciomercato Milan – Il PSG torna su Donnarumma : da Perin alle piste estere - tutti i nomi per sostituirlo : Il PSG torna a tentare Donnarumma: il Milan pensa ad una ghiotta plusvalenza e stila una lista di possibili sostituti Non è estate di Calciomercato se Gigio Donnarumma non finisce in orbita PSG. Ceduto Trapp al Francoforte, il club parigini è rimasto con il solo Areola che non dà le garanzie necessarie. Leonardo vorrebbe portare a Parigi Donnarumma, visto al Milan fino a qualche settimana fa come dirigente. I rossoneri non si siedono a ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al Psg? I nomi dell’eventuale sostituto [FOTO] : Calciomercato Milan – Il Milan continua la preparazione in vista della prossima stagione con l’obiettivo di provare a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, l’intenzione è quella di riscattare l’ultimo deludente campionato. Nel frattempo la dirigenza si muove con insistenza sul Calciomercato, i rossoneri hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante ed il nome è quello di Correa ...

Calciomercato Milan News/ Niente Inghilterra - Kessie resta rossonero - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, tutte le ultime notizie sulle trattative dei rossoneri: chiuso il mercato in Inghilerra, l'ivoriano Kessie resterà a Milanello.

Calciomercato Milan NEWS/ Calabria rassicura sul rinnovo - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, tutte le ultime notizie sulle trattative dei rossoneri: Calabria non lascia ma raddoppia, il Lione punta forte su Suso.

Calciomercato - le notizie del giorno – Cessione pesante al Milan - rinnovo per la Fiorentina : rinnovo importante in casa Fiorentina. Dopo giorni di trattative ha firmato il nuovo contratto fino al 2023 Bartolomiej Dragowski, portiere classe ’97. Il numero uno viola era stato tentato anche dalle sirene della Premier League. Ma ha scelto di restare a Firenze. Queste le sue parole: “Sono molto contento che finalmente arrivi il mio momento alla Fiorentina. Niente arriva gratis, alla fine sceglie sempre il mister. Lavorerò duro ...

Calciomercato 8 agosto giovedì : Inter - UFFICIALE Lukaku. Juve - Dybala tolto dal mercato! Milan-Modric - stop! Cagliari - ecco Nandez : oggi l’ufficialità : Calciomercato 8 agosto- ecco tutte le trattative di oggi giovedì 8 agosto. Inter– Lukaku è arrivato a Milano a tarda sera. Via all’inizio della nuova avventura. oggi visite mediche, poi la firma sul contratto e l’ufficialità. Il bomber nerazzurro percepirà circa 9 milioni di euro all’anno. Detto questo, Inter forte anche su Dzeko: l’attaccante della […] L'articolo Calciomercato 8 agosto giovedì: Inter, ...

Calciomercato Milan - Kessié ad un passo dal Wolverhampton : le cifre dell’accordo : Franck Kessié potrebbe raggiungere presto l’ex compagno di squadra Patrick Cutrone. Il Milan avrebbe infatti raggiunto l’accordo con il Wolverhampton per il trasferimento del centrocampista. Lo riporta il ‘Daily Mail’, secondo cui l’operazione si aggira sui 25 milioni di euro più 3,2 milioni di bonus. Il club inglese ora deve trovare l’accordo economico con il 22enne giocatore ivoriano. Milan, Leo Duarte ...

Calciomercato Milan - c’è l’accordo con il Wolverhampton per la cessione di Kessié : cifre e dettagli : Il club rossonero avrebbe trovato l’accordo con gli inglesi per la cessione di Kessié, che raggiungerebbe così Patrick Cutrone Nuovo affare in dirittura d’arrivo tra il Milan e il Wolverhampton, le due società infatti avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento in Premier League di Franck Kessié. Spada/LaPresse Dopo l’operazione Cutrone chiusa poche settimane fa, fumata bianca vicina anche per quella che ...