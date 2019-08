Calciomercato | le ultime | il Brescia ci riprova per Balotelli | nuova squadra per André

Calciomercato ultime notizie : Messi entra nella trattativa Real-Neymar : Calciomercato ultime notizie: Messi entra nella trattativa Real-Neymar Il Real Madrid infiamma il cuore dei tifosi corteggiando Neymar; le merengues avrebbero strappato il campione brasiliano alla concorrenza del Barcellona: entra in scena Messi. Calciomercato ultime notizie: Neymar verso la Spagna Ancora non si sa bene quale maglia vestirà Neymar nella prossima stagione ma ormai pare chiaro come il rapporto tra il brasiliano e il ...

Calciomercato Juventus News/ Bayern Monaco sulle tracce di Mandzukic - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, Ultime notizie sulle trattative dei bianconeri: l'attaccante croato potrebbe tornare in Baviera visto l'interesse dei tedeschi.

Calciomercato Inter News/ Sirene turche per Joao Mario - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: per il portoghese si starebbe facendo avanti un altro club oltre al Monaco.

Calciomercato NAPOLI NEWS/ Llorente conteso al Manchester United - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative degli azzurri: l'attaccante spagnolo potrebbe essere la soluzione low cost.

Calciomercato ROMA NEWS/ Rinnovo-Zaniolo - i contatti proseguono - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei giallorossi: i dirigenti avrebbero incontrato l'agente per discutere il contratto.

Calciomercato ROMA NEWS/ Giallorossi favoriti per Icardi? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei Giallorossi: in pole position per Icardi, Rugani e Lovren per la difesa.

Calciomercato INTER NEWS/ Biraghi idea per la fascia! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: Conte cerca un rinforzo per la fascia sinistra, Biraghi nel mirino

Calciomercato MILAN NEWS/ Conti piace al Werder Brema - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei rossoneri: Conti piace al Werder Brema, Laxalt nrl mirino dell'Atalanta.

Calciomercato - le ultime : nuovi contatti per il futuro di Icardi - si svincola Paletta : Iñaki Williams, attaccante di 25 anni, ha rinnovato con l’Athletic Bilbao, accordo addirittura fino al 2028 con una clausola rescissoria di 135 milioni di euro. Lo comunica il club sul sito della società. “Credo che Donny rimarrà con noi nella prossima stagione”. Sono le dichiarazioni del’allenatore dell’Ajax, Erik Ten Hag che toglie Donny Van de Beek dal mercato. “Per me è scontato, altrimenti sarei già ...

Calciomercato Reggina - le ultime su Bendtner : la bomba arriva dall’estero : Calciomercato Reggina – “Ne annuncio tre”, il tweet della notte del presidente Luca Gallo ha scatenato i tifosi della Reggina, il club amaranto ha già costruito una squadra molto forte per la categoria ma proprio come annunciato dal numero uno amaranto sono in arrivo altri tre colpi. Il primo sarà Alberto De Francesco, tutti gli accordi sono stati trovati ed ufficialità prevista nelle prossime ore, si tratta di un ritorno ...

Calciomercato ROMA NEWS/ Dzeko verso l'Inter - Icardi ha detto 'sì' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie: l'attaccante argentino avrebbe accettato l'importante proposta formulata dai giallorossi, il bosniaco verso Milano.

Calciomercato ultime notizie : Dybala - si avvicina il Psg - Inter più lontana : Calciomercato ultime notizie: Dybala, si avvicina il Psg, Inter più lontana La Premier League, almeno per il momento, non fa parte del futuro di Paulo Dybala; tuttavia, l’argentino difficilmente resterà a Torino nella prossima stagione. Calciomercato ultime notizie: Sarri, “dobbiamo tagliarne sei” Sfumato il trasferimento al Manchester United prima e quello al Tottenham dopo, Dybala è ancora un giocatore della Juventus anche se non ...

Calciomercato Juventus News/ Addio possibile per Can o Bentancur - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, ultime notizie: i due centrocampisti sono finiti nella lista dei possibili partenti, attesa per l'ufficialità di Pellegrini.

Calciomercato Roma News/ Gonalons in uscita - due opzioni - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: il centrocampista francese, tornato dal prestito al Siviglia, è nell'elenco dei giocatori in esubero.