Busta sospetta recapitata a Zingaretti nella sede del Pd | conteneva eroina

Busta sospetta per Zingaretti - artificieri al lavoro nella sede del Pd : Busta sospetta recapitata al segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, al Nazareno. In questo momento, nella sede del partito sono in azione agenti della digos, artificieri e vigili del fuoco. Secondo quanto apprende AGI, all'interno della Busta, proveniente dal Regno Unito, era contenuta della polvere.