Busta sospetta recapitata a Zingaretti nella sede del Pd | al lavoro gli artificieri

Fonte : fanpage

(Di martedì 13 agosto 2019) Una, contenente polvere, è stata intercettata al Nazareno, lanazionale del Pd. Secondo quanto si apprende, laera indirizzata al segretario dem, Nicola, e proviene dal Regno Unito, in particolare da Leeds. All'interno dellasono algli

Agenzia_Italia : #Busta sospetta per #Zingaretti, artificieri al lavoro nella sede del Pd - flaviamoratelli : RT @emanuelefiano: Busta sospetta per @nzingaretti recapitata alla sede del @pdnetwork. Solidarietà a Nicola, nessuno pensi di intimidirci!… - iconanews : Busta sospetta per Zingaretti: controlli in corso nelle sede del Pd -