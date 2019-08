Fonte : agi

(Di martedì 13 agosto 2019)recapitata al segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, al Nazareno. In questo momento,del partito sono in azione agenti della digos,e vigili del fuoco. Secondo quanto apprende AGI, all'interno della, proveniente dal Regno Unito, era contenuta della polvere.

Agenzia_Italia : #Busta sospetta per #Zingaretti, artificieri al lavoro nella sede del Pd - Notiziedi_it : Roma, falso allarme per una busta sospetta nel parcheggio Cotral al Laurentino - MassimoChiaram7 : RT @romatoday: Laurentina, busta sospetta abbandonata: parcheggio della stazione bloccato per un'ora -