Bonus di un milione e mezzo alle società dilettantistiche che investono sui giovani

(Di martedì 13 agosto 2019) La Lega Nazionale Dilettanti mette a disposizione delledi Eccellenza e Promozione che investiranno suiundi euro. Si parte dalla stagione 2019/20. A scriverlo è Calcio e Finanza. Ilrientra nel progetto di valorizzazione deicalciatori dei due principali campionati regionali. Istituito otto mesi fa, ha avuto successo tanto da spingere la Lega a confermarlo e ampliarlo. Rispetto all’anno scorso infatti saranno molte di più leche potranno beneficiarne. I premi sono estesi dsole vincitrici di ciascun gironeprime tre classificate in graduatoria, raddoppiando i fondi stanziati. Il presidente della Lega, Cosimo Sibilia dichiara “E’ un segnale importante a sostegno della politica che riteniamo più giusta per il rilancio tecnico del calcio italiano. Se isono la chiave per risalire ai vertici, il nostro ...

