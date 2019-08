BMW Serie 5 - Nuovi collaudi per il restyling

BMW Serie 4 - Primi collaudi per la nuova generazione : La BMW sta sviluppando la futura generazione della Serie 4: dopo aver avvistato la variante Cabrio in differenti circostanze, i nostri fotografi sono riusciti a immortalare per la prima volta due prototipi della coupé, caricati su una bisarca davanti al centro tecnico di Monco di Baviera. Il progetto, come dimostrano le massicce camuffature presenti sulla carrozzeria, si trova attualmente nelle prime fasi di sviluppo, ma lascia comunque spazio ...

Nuova BMW Serie 1 - la concorrenza si inchina - o deve affilare le armi [+ Galleria] : Basata sulla piattaforma UKL del MPV Active Tourer, della MINI e dei Crossover X1 e X2, questa terza generazione di Serie 1 è una vera e propria rivoluzione in casa BMW. Uno stile personalissimo, mostra una linea davvero bella, sportiva e al contempo elegante. Abbandona il 6 cilindri (tutti i suoi motori sono trasversali 3 e 4 cilindri) ma ne guadagna in leggerezza, senza perderne in prestazioni. Quanto al nuovo telaio, questo è ancora più ...

BMW Serie 3 Touring - Al volante della nuova 330d xDrive : Dici BMW Serie 3 e pensi quasi automaticamente alla Touring: nel nostro Paese tre quarti delle vendite della media di Monaco sono infatti in versione station wagon. E anche se non è sempre stato così, tanto che la giardinetta è nata nel 1987, dodici anni dopo il lancio del modello, ormai basta guardarsi in giro per capire che in Italia la berlina tre volumi è tuttaltro che popolare. E non solo da noi, si direbbe, visto che in totale sono ...

BMW Serie 2 - La Gran Coupé quasi pronta al debutto : La BMW è pronta a presentare la Serie 2 Gran Coupé e, come ormai tradizione, ne ha anticipato forme e contenuti con foto ufficiali di un prototipo ancora camuffato. Dopo la presentazione della Serie 1 a trazione anteriore era logico immaginare una evoluzione analoga per la Serie 2, ma la Casa tedesca ha scelto di presentare per prima la variante inedita di carrozzeria: la Gran Coupé, ispirata alla sorelle maggiori Serie 4 e Serie 8. La ...

BMW Serie 2 - Proseguono i collaudi della Gran Coupé : La BMW prosegue il minuzioso lavoro di sviluppo dedicato alla Serie 2 Gran Coupé, immortalata durante una nuova sessione di messa a punto su strada. Il suo debutto in società si avvicina sempre più, tant'è che la Casa ha diffuso un teaser via Facebook. Stile personale. Le originali pellicole adesive per camuffare le linee della vettura, presenti su tutta la carrozzeria, non impediscono una Serie di considerazioni sul design. La linea ...

BMW Serie 1 - Al volante della nuova 118d Sport : Che la terza generazione della BMW Serie 1 sia stata rivoluzionata nell'impostazione meccanica, con il motore disposto in posizione trasversale e la trazione anteriore, non è certo una novità. Tuttavia, trovarsela davanti in veste definitiva ben sapendo di doverla guidare di lì a poco genera ancora sentimenti contrastanti. La devi metabolizzare, non ce n'è. Il cuore la vorrebbe con la distribuzione dei pesi al 50:50 e le ruote dietro a ...

BMW X6 2020 : prezzo - interni e dimensioni. I motori di serie : Bmw X6 2020: prezzo, interni e dimensioni. I motori di serie Quattro motorizzazioni al lancio, dimensioni maggiori, un SUV Coupé che diventa ancora più interessante. È stata ufficializzata il nuovo modello della casa automobilistica tedesca, la Bmw, ecco cosa possiamo aspettarci dalla X6 2020. L’automobile è arrivata oramai alla sua terza serie, sono già 12 gli anni di presenza sul mercato. Per circa cinque anni non sono arrivati ...

BMW Serie 1 - Avviata la produzione a Lipsia : La BMW ha dato il via alla produzione della nuova generazione della Serie 1 che, come le versioni che l'hanno preceduta, sarà assemblata nella fabbrica di Lipsia. Dopo l'avvio delle linee lo stabilimento tedesco arriverà a sfornare fino a 600 esemplari della cinque porte ogni giorno: successivamente la compatta sarà costruita anche in altri siti produttivi, compreso, a partire dal prossimo novembre, quello di Regensburg. La prima Serie 1 uscita ...

BMW Serie 8 - Al via la produzione delle Gran Coupé e M8 : La BMW ha ufficialmente dato il via nello stabilimento di Dingolfing alla produzione della Serie 8 Gran Coupé e delle M8 Competition Coupé e Cabriolet. Queste nuove versioni affiancano le altre Serie 8 già disponibili a listino e sono prodotte accanto alle Serie 5 e alle Serie 7. A regime la fabbrica sarà capace di assemblare circa 60 esemplari al giorno della M8, che rientrano nelle 1.500 unità che escono dalle linee del sito della Casa ...

BMW - Svelata una Serie 7 a guida autonoma di quarto livello : Nel corso dell'evento #NEXTGen la BMW ha mostrato anche l'evoluzione dei suoi sistemi di guida autonoma. Per l'occasione è stato esposto un prototipo della Serie 7 con guida autonoma di livello 4, basato curiosamente sulla variante pre-restyling dell'ammiraglia tedesca.Un tocco sul display per iniziare il viaggio. Gli utenti possono prenotare la vettura da una App e accedere al servizio, indicando il punto di incontro. Una volta a bordo, ...

Motori – BMW Serie8 Gran Coupé finalmente il lancio ufficiale dell’ammiraglia dell’Elica [GALLERY] : BMW Serie8 Gran Coupé è stata presentata ufficialmente la terza variante della “famiglia 8”, la “anti Panamera” finalmente vede la luce In queste ultime ore è stata ufficialmente presentata la Serie8 Gran Coupé, dopo le prime foto trapelate nelle settimane precedenti, BMW ha svelato la sua ammiraglia in una versione inedita. Questa Coupé a quattro porte, quattro posti, ribattezzata da subito “anti ...

BMW - La Serie 8 diventa Gran Coupé : Anche la BMW Serie 8 diventa Gran Coupé, riprendendo la formula della berlina-Coupé già proposta sulla precedente Serie 6. Si completa così la gamma, che può già contare su Coupé, cabriolet e, da poco, anche della sportiva M8 nelle versioni da 600 e 625 CV. La commercializzazione della Gran Coupé sarà avviata a settembre, con prezzi ancora da definire. Oltre 3 metri di passo. Le portiere posteriori sono state aggiunte mantenendo il più possibile ...