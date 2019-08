BMW 330e - Al volante della Serie 3 ibrida plug-in

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 14 agosto 2019) La versione-in non è certo una novità per la BMW3, visto che aveva debuttato nel 2015 sul modello precedente. La nuova, però, anche se ripropone lo stesso powertrain, ovvero il due litri turbobenzina a iniezione diretta da 184 cavalli e un elettrico che prende il posto del convertitore di coppia nel cambio automatico ZF a otto marce, beneficia di vari miglioramenti, a partire dalla batteria, che è passata da 7,6 a 12 kWh, consentendo così di estendere da 40 a 66 km lautonomia in modalità esclusivamente elettrica. Ma non solo: laccumulatore è ora collocato sotto il sedile posteriore, mentre il serbatoio del carburante è piazzato sopra il retrotreno, così la ripartizione dei pesi migliora e la capienza del bagagliaio rispetto alla versione normale si riduce meno (ma passa comunque da 480 a 375 litri). Elettronica più intelligente. Poi, lelettronica di gestione del ...

