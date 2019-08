Black out a ripetizione a Marina di Ragusa

Salvini a Soverato - l'autore del Black out denuncia : «Aggredito da organizzatori Lega» : Francesco Noto, l'attivista che ieri sera ha provocato il black out al comizio di Salvini a Soverato, denuncia di essere stato aggredito. «Sono stato aggredito prima da tre persone...

L'autore del Black out al comizio di Salvini : "Sono stato picchiato dagli organizzatori leghisti" : “Sono stato aggredito prima da tre persone dell’organizzazione della Lega che hanno reagito alla mia decisione di interrompere l’energia elettrica durante il comizio di Matteo Salvini. Mi sono stati sferrati diversi colpi e solo l’intervento provvidenziale di tre giovani carabinieri ha scongiurato il peggio”. È la denuncia di Francesco Noto, attivista del comitato Prendocasa che nel corso di un comizio di ...

Blackout in Inghilterra e Galles : un evento “incredibilmente raro” : Un Blackout ha paralizzato per ore venerdì gran parte dell’Inghilterra e del Galles: l’interruzione dell’energia elettrica ha provocato anche il blocco di diverse linee ferroviarie. La causa sarebbe stata l’interruzione della produzione da parte della centrale a gas di Little Barford, ed in seguito anche la centrale eolica offshore di Hornsea si sarebbe disconnessa. La National Grid ha ammesso i danni provocati ...

Salvini contestato a Soverato - Black out al comizio : «Hanno danneggiato l'impianto» : black out e contestazioni al comizio di Salvini a Soverato. Un improvviso guasto alle luci ha costretto il ministro dell'Interno Matteo Salvini ad interrompere temporaneamente il suo...

Ondata di maltempo nel Regno Unito : Blackout - allagamenti e disagi per i viaggiatori : Un’Ondata di forte maltempo ha colpito il Regno Unito, creando disagi ai viaggiatori, alle prese con interruzioni e allagamenti. Il servizio meteorologico ha previsto temporali e forti venti in Scozia e Irlanda del Nord, in Galles e nella maggior parte dell’Inghilterra. Parzialmente chiusa la principale linea ferroviaria che unisce Inghilterra e Scozia a causa dell’acqua che ha invaso i binari tra Penrith North Lakes e Lockerbie. La ...

Blackout elettrico a Londra : milioni al buio in Inghilterra e Galles - caos per i trasporti : Un vasto Blackout sta interessando tutto il sud-est della Gran Bretagna, le Midlands, il sud-ovest, e il nord-est del Regno Unito e il Galles, con ripercussioni su abitazioni e reti di trasporto. milioni di persone sono al buio. UK Power Networks ha affermato che il problema e’ stato causato da un “guasto della rete di National Grid“. I treni hanno subito ritardi o cancellazioni in Inghilterra e Galles, mentre la caduta di ...

Maltempo Friuli - violento temporale con grandine e forte vento su Udine : Blackout e allagamenti in città [FOTO e VIDEO] : Un violento temporale si è abbattuto su Udine con grandine, forte vento e tanti fulmini, come mostra il video in fondo all’articolo. Il temporale ha provocato allagamenti e un blackout in città. Allagato il negozio MediaWorld di Reana del Rojale, in via Nazionale. Le squadre dei vigili del fuoco sono pronte a intervenire. Il Maltempo ha provocato anche gravi disagi alla viabilità. Il traffico sulla A23 risulta rallentato da Gemona da Udine ...

Forte temporale su Udine - allagamenti Black-out e grandine in citta' : temporale SU Udine | Un Forte temporale semi-stazionario si è sviluppato nell'Udinese settentrionale, a ridosso dell'arco alpino, nel corso del pomeriggio odierno, in linea con le previsioni emesse...

Maltempo - violento temporale a Genova : sottopassi allagati - Black out e un’auto inghiottita da una voragine : Persone intrappolate in auto in sottopassi allagati, black out, alberi abbattuti, voragini in strada. È il bilancio del violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, che si è abbattuto per un’ora a Genova la scorsa notte. Quattro persone, due ragazze e un papà con la figlioletta, sono state salvate dai vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate in auto. In via Berno un’auto parcheggiata è stata inghiottita da ...

Temporale a Genova - forte vento e fulmini : diversi Black out : Un forte Temporale con fulmini e forte vento si è abbattuto su Genova. Il maltempo non dà tregua al Nord. diversi i balck out

Blackout in Indonesia : guasto alle centrali - milioni di persone al buio : Sull’isola di Giava, in Indonesia, decine di milioni di persone sono rimaste senza corrente elettrica dopo che la compagnia statale Pln ha rilevato problemi in varie centrali. Molti edifici di Giacarta, dove risiedono 30 milioni di persone, sono rimasti isolati, la rete di trasporto è stata temporaneamente chiusa mentre il traffico stradale è andato in tilt a causa dello spegnimento di semafori. Gli ospedali hanno continuato a funzionare ...

Indonesia : vasto Blackout a Giacarta e nelle province vicine : Un vasto blackout ha colpito Giacarta, capitale dell’Indonesia, e alcune province vicine sull’isola di Giava, a causa di problemi in diverse centrali: lo ha reso noto la società elettrica statale Pln. Non è chiaro per quanto tempo potrebbe durare l’interruzione. L'articolo Indonesia: vasto blackout a Giacarta e nelle province vicine sembra essere il primo su Meteo Web.