Bitter Sweet | anticipazioni al 23 agosto | la Onder costretta a commette un omicidio

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Arriva Pelin - la rivale di Nazli : A Istanbul fa ritorno una vecchia conoscenza di Ferit. Si tratta di Pelin, la sua ex fidanzata, che cercherà di riprendersi l'architetto.

Bitter Sweet anticipazioni da lunedì 19 : Deniz deporrà in tribunale per il bene di Bulut : Bitter Sweet - Ingredienti d'amore si è rivelato un successo inaspettato per Canale 5 al punto tale da decidere di mettere in pausa la soap nella settimana di Ferragosto. La serie è andata in onda in Turchia nel 2017 in formato fiction, mentre in Italia da giugno 2019 è trasmessa nel primo pomeriggio divisa in episodi la cui durata è quella tipica delle soap opera. Le vicende di Ferit e Nazli riprenderanno lunedì 19 agosto e la programmazione ...

Bitter Sweet - trame agosto : Ferit e la Piran chiedono a Demet e Hakan di lasciarli in pace : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Nelle puntate trasmesse a fine agosto, Ferit Aslan e Nazli Piran minacceranno Hakan Onder e Demet Kaya dopo aver capito che Burak è una loro spia e gli chiederanno di lasciarli in pace. Bitter Sweet: Demet ingaggia Burak Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, tratte dalle puntate in onda a fine agosto su Canale 5, si soffermano su Ferit e Nazli, i quali ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Pelin aspettava il bambino di Ferit - Nazli viene allontanata : Nella soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore un nuovo personaggio sconvolgerà la trama della serie. Si tratta di Pelin Turan, ex fidanzata di Ferit. La donna verrà presentata a Nazli come un'amica di vecchia data. Tuttavia, la giovane cuoca non si lascerà scappare degli accorgimenti che suggeriranno alla protagonista l'esistenza di una passata relazione amorosa della Turan con l'Aslan. L'ex fidanzata di Ferit porterà anche un ...

Bitter Sweet - spoiler settembre : l'autista confessa a Fatos di amarla : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv di punta delle reti Mediaset che tornerà in onda da lunedì 19 agosto in Italia. Nelle prossime puntate trasmesse a settembre su Canale 5, l'autista Tarik troverà finalmente il coraggio di rivelare i propri sentimenti a Fatos. Una dichiarazione d'amore, che lascerà senza parole l'amica di Nazli, che l'aveva sempre guardato come un amico. Bitter Sweet: la festa ...

Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore in pausa : Nazli e Ferit - Bitter Sweet Breve pausa di ferragosto per le avventure di Nazli Pinar (Ozge Gurel) e Ferit Aslan (Can Yaman), i protagonisti di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. La fiction turca, rivelazione dell’estate 2019 di Canale 5, non andrà infatti in onda questa settimana. La ripresa degli episodi inediti è quindi fissata per lunedì 19 agosto nel consueto orario delle 14.45. Apprezzata fin dall’esordio dai ...

