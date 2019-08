Bimbo segregato nella villetta degli orrori e picchiato con un tubo | genitori ai

Bimbo segregato in Sardegna - dopo la confessione della mamma giudice concede i domiciliari : Concessi gli arresti domiciliari alla coppia arrestata lo scorso 29 giugno ad Arzachena, in Sardegna, con l'accusa di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. I due avevano tenuto segregato in casa il figlio di 11 anni in quella che era stata ribattezzata "la villetta degli orrori". La decisione del gip arriva dopo l’interrogatorio della coppia. Il 29 giugno scorso i carabinieri del riparto territoriale di Olbia avevano risposto ...