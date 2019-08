Bill Gates vuole “oscurare” il Sole per fermare il riscaldamento globale | ecco come

Bill Gates è il più ammirato (e CR7 è meglio del Papa) : Daniela Uva Michelle Obama regina delle donne. Putin piace più di Trump, in Italia Angela e Cristoforetti al top Nata a Chicago, classe 1964, professione avvocato. Michelle LaVaughn Robinson, meglio nota come Michelle Obama, è la donna più ammirata del pianeta. L'ex first lady americana, moglie di Barack, è stata incoronata dall'ultimo sondaggio condotto dal portale YouGov.com e realizzato in 41 Paesi su un campione di 42mila ...

Bill Gates : “Il mio più grande errore è non aver sconfitto Android” : (Foto: Alessandro Di Ciommo/NurPhoto via Getty Images) Il più grande rimpianto della vita di Bill Gates è il non aver reso Microsoft in grado di realizzare una piattaforma mobile che fosse un alternativa valida a iPhone di Apple. Tradotto: di non essere stato in grado di aver anticipato le mosse di Google con la sua creatura più preziosa, Android. Il co-fondatore di Microsoft si è aperto in un incontro con il numero uno di Eventbrite, Julia ...