Bergamo | incendio all' ospedale Papa Giovanni XXIII | muore 20enne in cura per problemi

Bergamo - incendio in Ospedale : un morto e otto pazienti intossicati : incendio nell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove un rogo ha causato la morte di una giovane paziente. Altri otto pazienti sono rimasti intossicati. E’ in corso il trasferimento dei 67 degenti del reparto di Psichiatria interessato stamattina dal rogo: i degenti vengono trasferiti in queste ore negli ospedali di Treviglio e Alzano Lombardo, nella Bergamasca, e a Leno, nel Bresciano. L'articolo Bergamo, incendio in Ospedale: ...