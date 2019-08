Bergamo | incendio all’ospedale Papa Giovanni XXIII | morta paziente 20enne Aperta indagine

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Unadell’ospedalediin unscoppiato nella mattina del 13 agosto al terzo piano della torre sette dell’edificio. Quando le fiamme hanno iniziato a espandersi, i pazienti sono stati evacuati: 67 persone sono state portate all’esterno e messe in salvo dopo l’intervento dei vigili del fuoco. La vittima si trovava proprio nella stanza dalla quale è partito il rogo e non è stata raggiunta in tempo dai soccorsi. L’è stato spento e per accertarne le cause l’ospedale ha avviato un’inchiesta interna. Il pubblico ministero di turno ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo, a carico di ignoti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, un’ipotesi è che possa essere stata proprio la giovanead appiccare il fuoco. La donna rimasta vittima dell’incidente è una...

