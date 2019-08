Badminton | Mondiali 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di martedì 13 agosto 2019) Si terranno da lunedì 19 a domenica 25 agosto idi: a Basilea, in Svizzera, oltre che per le medaglie si lotterà, in tutti i tabelloni, per punti importantissimi in ottica ranking olimpici per la qualificazione a Tokyo 2020, unica via per ottenere i pass a cinque cerchi. Rosario Maddaloni, unico azzurro in gara, scenderà per primo in campo, essendo impegnato nei trentaduesimi del singolare maschile proprio lunedì 19 alle ore 09.00. Da martedì 20 inoltre scatteranno nella stessa sede idi para, i cui tabelloni non sono stati però ancora sorteggiati. La diretta streaming del torneo sarà fruibile sul canale YoutubeWorld.PROVVISORIODI BADMONTON E PARALunedì 19 agosto 09.00 Trentaduesimi (in campo alle ore 09.00 Rosario Maddaloni) Martedì 20 agosto 09.00 Trentaduesimi 13.00 Sedicesimi ...

