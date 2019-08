Avvelenamento da cibo | turista italiano muore in Croazia dopo cena a base di frutti di

Fonte : fanpage

(Di martedì 13 agosto 2019) Undi cinquantasette anni in vacanza incon la sua famiglia è morto pare a causa di unda. Ne dà notizia la stampa locale. Aveva consumato unadidi mare in un noto ristorante di Hvar. I familiari del, due adulti e due bambini, sono in condizioni di salute gravi.

novasocialnews : 16:25 | Media Croazia: italiano morto per avvelenamento cibo,gravi 2 bambini #novasocialnews #news #allnews24… - mediaset_tg5 : Media Croazia: 'Un italiano morto per avvelenamento da cibo, gravi due bambini'. Un turista 57enne è deceduto pare… - janlucas1971 : RT @MediasetTgcom24: Media Croazia: italiano morto per avvelenamento cibo,gravi 2 bambini #croazia -