Autostrade - Nuovo sciopero in vista il 25 e 26 agosto

Fonte : quattroruote

(Di martedì 13 agosto 2019) Il 25 e il 26è un programma unodi quattro ore nelle. Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 25e dalle 22 di domenica 25 alle 2 di lunedì 26 si fermeranno gli addetti all'esazione ai caselli e il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello, si legge nel comunicato diffuso da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica. La protesta segue la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di settore e la relativa mobilitazione già avviata il 4 e il 5scorso.Stop, ma non per tutti. Sempre dalla nota diffusa dai sindacati si apprende che a incrociare le braccia sarà il Personale impiegato con turni sfalsati e spezzati nelle ultime quattro ore della prestazione mentre il personale tecnico e amministrativo si fermerà le prime quattro ore del proprio turno di lunedì 26 ...

