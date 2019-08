Aurora Ramazzotti costretta a rientrare dalle vacanze | “Ho un’emergenza” L’odissea in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Momenti di panico perall’aeroporto di Mykonos. La figlia di Michelle Hunziker e Eros, in vacanza nell’isola greca con il fidanzato Goffredo Cerza, è stataa Milano per “una emergenza” dell’ultimo minuto, quattro giorni prima della partenza prevista per il 16 agosto. Quindi la coppia ha acquistato due biglietti aerei per partire nel primo pomeriggio del 12 agosto, ma una volta arrivati all’aeroporto l’amara sorpresa. Al check in di Easy Jet (la compagnia è stata anche taggata nelle stories della conduttrice)e il fidanzato hanno scoperto che avevano acquistato posti in overbooking. Una procedura abbastanza comune adottata da diverse compagnie aeree: i biglietti in overbooking sono prenotazioni in eccedenza, rispetto alla capienza del velivolo. Di conseguenza il passeggero può imbarcare solo nel caso in cui altri viaggiatori non ...

