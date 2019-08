Astronomia | Giove rotante | il mosaico fotografico di Hubble

Astronomia - nuovo ritratto di Giove da parte di Hubble : dettagli della Grande Macchia Rossa e delle bande di nubi : Proprio mentre Giove sta per dare spettacolo in cielo insieme alla luna, il telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA svela l’intricata bellezza delle nubi del pianeta in questa immagine (in alto) scattata il 27 giugno 2019. L’immagine mostra la caratteristica Grande Macchia Rossa del pianeta e una gamma di colori più intensa nelle nubi che ruotano nella turbolenta atmosfera del pianeta rispetto agli anni precedenti. Tra le caratteristiche che ...

Astronomia - spettacolo nel weekend : la Luna passerà tra Giove e Saturno - visibile anche la supergigante rossa Antares [INFO] : Le sere del 9, 10 e 11 agosto saranno imperdibili per tutti gli appassionati di osservazioni celesti. Guardando fuori, infatti, avremo la possibilità di osservare la Luna accompagnata nel cielo da due importanti corpi celesti. Infatti, se la luce della Luna ostacolerà le osservazioni delle stelle cadenti dello sciame meteorico delle Perseidi durante il picco nella notte tra 12 e 13 agosto, i pianeti Giove e Saturno saranno un bel premio di ...

Astronomia - gli eventi più importanti di Agosto 2019 : l’allineamento della Luna con Giove e Saturno prima delle stelle cadenti e del ritorno di Orione [INFO] : Agosto è ormai alle porte e con il nuovo mese, arriva un evento che gli appassionati di osservazioni celesti hanno segnato sul calendario già da tempo, ossia uno degli sciami meteorici più belli di tutto l’anno. Ma Agosto non porterà solo questo. Ecco, allora, i 3 eventi astronomici più importanti da non perdere ad Agosto. 9-11 Agosto: La Luna si allinea con Giove e Saturno Il secondo weekend di Agosto offrirà la grande opportunità di puntare un ...

Astronomia : Gaia scova un raro evento nel cielo di Giove : Ha atteso l’arrivo della primavera per lanciarsi in una speciale passeggiata cosmica, le cui conseguenze hanno fatto la gioia degli studiosi che hanno potuto osservare un raro evento astronomico: la vagabonda in questione – riporta Global Science – è Europa, satellite naturale di Giove, che si è resa protagonista di un’occultazione stellare. La luna, una delle quattro scoperte da Galileo il 7 gennaio 1610, è passata di fronte ad ...

Astronomia - la “Luna della Fragola” splenderà tra Giove e la supergigante rossa Antares [INFO] : Giugno sarà un mese pieno di possibilità per spettacolari osservazioni per gli appassionati di Astronomia e queste includono anche la luna piena del primo mese dell’estate, la Luna della Fragola. La luna piena del mese di giugno si è guadagnata questo nome per il fatto che si verifica nel miglior periodo dell’anno per la maturazione delle fragole, nonostante altri nomi alternativi siano Luna del Miele, Luna della Rosa o Luna del Sidro. Potremo ...

Astronomia : un lavoro di squadra per “catturare” il gigante gassoso Giove [FOTO] : Un bellissimo esempio di lavoro di squadra: una foto mozzafiato quella realizzata dal Gruppo Astrofili Palidoro. “Con i nostri strumenti e unendo le menti e le braccia, abbiamo realizzato un’immagine del pianeta Giove,” spiegano. Giove è il 5° pianeta del Sistema Solare in ordine di distanza dal Sole e il più grande di tutto il Sistema planetario. E’ un gigante gassoso, come Saturno, Urano e Nettuno L'articolo Astronomia: ...