Assunzioni Italo e Azienda Trasporti Milanesi-ATM | posizioni senza scadenza

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019) Al momento, sono in atto numeroseda parte del Nuovo Trasporto Viaggiatori-e dell'-ATM destinate a nuove risorse diplomate e laureate come ingegneri, contabili, conducenti di linea-bus, informatici, periti, architetti e personale appartenente alle categorie protette, da disporre nei propri organismi collocati sul territorio italiano.Apertericerca ulteriori figure esperte con il ruolo di PMO assistant in grado di partecipare al progetto PMO (concept, metodi e strumenti) e da assegnare presso la sede di lavoro di Roma (Lazio). Per poter concorrere alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti: laurea in materie tecniche come ingegneria gestionale, economiale e/o simili; saper usare il pacchetto Office; competenza in project management; capacità di MS ...

Easyviaggio : Nuove opportunità lavorative e una nuova visione della genitorialità con #Italo ???? Scopriamo insieme queste intere… - sos_lavoro : Italo offre opportunità di inserimento non solo per i servizi inerenti la rete ferroviaria (personale di bordo, tec… -