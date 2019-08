Argentina | Macrì perde Primarie | crollo Borsa -40% Le società italiane coinvolte

La grave crisi Argentina lasciata in eredità da Mauricio Macri : Secondo il presidente argentino Mauricio Macri, battuto sonoramente alle primarie di domenica scorsa dal Frente de Todos del peronista moderato Alberto Fernández, la paurosa caduta di ieri della borsa e del peso argentino è un monito di quanto potrà accadere il prossimo 27 ottobre quando il paese sarà chiamato alle urne per eleggere il nuovo presidente.Scartando ogni accenno autocritico della sua politica economica o ...

DIARIO Argentina/ Le quattro ragioni della sconfitta di Macri alle primarie : Le elezioni primarie in ARGENTINA hanno visto uscire sconfitto il Presidente Macri. Diverse le ragioni di questa situazione

Argentina - Borsa a picco con lo sconfitto Macri. Merval perde fino al 48% : La sconfitta di Mauricio Macri alle primarie presidenziali manda a picco la Borsa dell'Argentina e la valuta del Paese. L'indice Merval, che e' arrivato a perdere fino al 48%, lascia sul terreno in chiusura il 37,93% a 27.530,80 punti, con alcune delle societa' quotate in Borsa in calo di quasi il 50%. Si tratta del secondo maggiore calo a livello mondiale negli ultimi 70 anni. Il primo lo mise a segno la Borsa dello Sri Lanka nel giugno 1989 ...

Argentina - la Borsa crolla e la moneta affonda dopo la sconfitta di Macri alle primarie. “A rischio l’accordo con l’Fmi” : La dura sconfitta del presidente uscente Mauricio Macri – liberale di centrodestra – alle primarie in vista delle elezioni del prossimo 27 ottobre ha fatto crollare la Borsa di Buenos Aires. L’indice generale è arrivato a perdere il 30% e ancora peggio fa il peso: la moneta Argentina sta scambiando a quota 57 contro il dollaro, con un calo del 26% rispetto alla chiusura della scorsa settimana. L’impatto si è fatto sentire anche ...

Argentina - Macri perde le primarie presidenziali : rischio panico dei mercati : Il presidente uscente è stato sconfitto dallo sfidante Alberto Fernandez in tandem con la ex inquilina della Casa Rosada Kirchner. Se tale risultato si ripetesse nelle elezioni presidenziali del 27 ottobre, Fernandez, 60 anni, sarebbe proclamato vincitore al primo turno. Non è da escludere una reazione negativa alla Borsa di Buenos Aires

Argentina - il presidente Macri sconfitto alle primarie : vince la coppia Fernandez-Kirchner : Ha subito una dura sconfitta il presidente argentino Muricio Macri alle primarie dell’11 agosto in vista delle elezioni presidenziali fissate per il prossimo 27 ottobre. È stato nettamente superato dall’avversario, Alberto Fernandez, candidato della coalizione d’opposizione Fronte di tutti. A votare sono andati circa il 75%degli argentini e sono 4 i ticket presidenziali che hanno raggiunto il tetto percentuale necessario per ...

In Argentina le “pre-elezioni” sono andate male per Macri : L'attuale presidente ha ottenuto solo il 32 per cento dei voti e a ottobre ci saranno le vere presidenziali

Argentina - Macri sconfitto alle primarie : 7.52 Dura sconfitta per il presidente argentino Mauricio Macri nelle elezioni primarie di ieri in vista delle presidenziali del prossimo 27 ottobre.Il candidato dell'opposizione peronista Alberto Fernandez lo ha ampiamente superato. Con il 100% delle schede scrutinate la coalizione 'Fronte di Tutti' di Fernàndez e dell'ex presidente Cristina Fernàndez de Kirchner ha raccolto 10,6 milioni di voti (48,86%), mentre la coppia Macri-Miguel Angel ...