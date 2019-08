Andy Murray | Masters 1000 Cincinnati | “Ho disputato un buon match | Gasquet è stato bravo

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2019 : Andy Murray sconfitto al rientro in singolare da Richard Gasquet : Dura poco meno di cento minuti il rientro in singolare sulla scena mondiale del Tennis per Andy Murray: nel Masters 1000 di Cincinnati lo scozzese, che aveva ricevuto una wild card, viene sconfitto dal transalpino Richard Gasquet, in tabellone grazie al ranking protetto, che si impone con un duplice 6-4 ed affronterà il numero 4 del seeding, l’austriaco Dominic Thiem. Nel primo set Murray subisce subito il break dell’avversario, poi ...

Tennis – Andy Murray ci prova! Non solo Cincinnati : in singolo anche a Zhuhai e Pechino : Andy Murray deciso a ritornare a giocare in singolo: il Tennista scozzese, ripresosi dal problema all’anca, giocherà anche a Zhuai e Pechino Possiamo dirlo: Andy Murray is back! Il Tennista britannico, che ad inizio stagione aveva addirittura annunciato il suo ritiro dal Tennis, a causa di un fastidio all’anca che non gli dava tregua, rientra nel circuito in singolare nel torneo di Cincinnati con una wild card. Ma lo scozzese ...

ATP Cincinnati – Andy Murray ai nastri di partenza - lo scozzese accetta la wild card degli organizzatori : A sette mesi dall’operazione all’anca, il tennista scozzese torna a disputare un torneo in singolare, accettando la wild card a Cincinnati Sette mesi dopo l’operazione all’anca, Andy Murray torna a giocare in singolare, partecipando al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 10 al 18 agosto. Il tennista scozzese ha accettato la wild card offertagli dagli organizzatori del prestigioso torneo sul cemento, ...

Tennis - Andy Murray punta il mirino su Cincinnati - il ritorno in singolare è sempre più vicino : Per Andy Murray la luce in fondo al tunnel potrebbe essere davvero più vicina del previsto. O meglio, per come erano messe le cose, lo spiraglio sembrava non esserci nemmeno. La sua carriera era letteralmente appesa ad un filo per colpa dei ben noti problemi all’anca e dopo l’eliminazione al primo turno degli Austrialian Open era addirittura arrivato il video-messaggio dei colleghi più illustri per salutare a dovere il campione ...

Wimbledon 2019 : Andy Murray giocherà il doppio misto. Farà coppia con Serena Williams! : Andy Murray e Serena Williams insieme sui campi in erba di Wimbledon. Nella serata di ieri è arrivata la notizia che il britannico e l’americana giocheranno il torneo di doppio misto ai Championships. Lo scozzese sta cercando di rientrare nel circuito dopo l’operazione all’anca e ha deciso di dedicarsi solo al doppio e per questo motivo ha chiesto alla ex numero uno del mondo di giocare con lui. Nei giorni scorsi Murray aveva ...

I tennisti Andy Murray e Serena Williams giocheranno insieme nel torneo di doppio misto a Wimbledon : Il tennista scozzese Andy Murray e la tennista statunitense Serena Williams – due tra i più forti e famosi atleti della disciplina – gareggeranno insieme nel doppio misto di Wimbledon, il prestigioso torneo di tennis che si gioca ogni anno

I tennisti Andy Murray e Serena Williams giocheranno insieme nel torneo doppio misto di Wimbledon : Il tennista scozzese Andy Murray e la tennista statunitense Serena Williams – due tra i più forti e famosi atleti della disciplina – gareggeranno insieme nel torneo di doppio misto di Wimbledon, il prestigioso torneo di tennis che si gioca

Andy Murray è tornato : Il tennista scozzese aveva annunciato il ritiro a gennaio per un problema all'anca, ma sei mesi dopo, con una protesi, ha vinto il doppio al Queen's