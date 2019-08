Altro che taglio delle accise | in Italia il diesel più caro d' Europa e anche la benzina

Liam Hemsworth dopo l’addio a Miley Cyrus : «Non le auguro Altro che salute e felicità» : Miley Cyrus in ItaLiamiley Cyrus in ItaLiamiley Cyrus in ItaLiamiley Cyrus in ItaLiamiley Cyrus in ItaLiamiley Cyrus in ItaLiamiley Cyrus in ItaLiamiley Cyrus in ItaLiamiley Cyrus in ItaliaTitoli di coda, the end. Sul matrimonio tra Liam Hemsworth e Miley Cyrus è calato il sipario. Otto mesi dopo il sì e dopo l’annuncio – una nota del portavoce di lei – che ha ufficializzato la separazione («La coppia ha deciso che in questo ...

Crisi - Salvini torna da Berlusconi : “Conto di vedere gli alleati settimana prossima per le regionali. Ma parleremo anche di Altro” : “Conto di vedere gli alleati già settimana prossima per fare scelte per le elezioni regionali. Ovviamente parleremo anche di altro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, rispondendo alla domanda se vedrà Berlusconi e Meloni a margine di un incontro in Comune a Catania L'articolo Crisi, Salvini torna da Berlusconi: “Conto di vedere gli alleati settimana prossima per le regionali. Ma parleremo ...

Fallout 76 : la Patch 12 introdurrà le vetrine per l'equipaggiamento - modifiche al bilanciamento di Nuclear Winter e molto Altro ancora : Bethesda ha presentato le novità in arrivo con la Patch 12 di Fallout 76, in arrivo durante il mese di agosto su PC, PS4 e Xbox One.L'aggiornamento introdurrà le teche, vetrine e rastrelliere per il C.A.M.P. grazie alle quali i giocatori potranno mettere in bella mostra i loro oggetti preferiti, come armi da fuoco, armi da mischia, riviste, statuette e materiali. Verranno apportate anche alcune modifiche alla planimetria del Campidoglio di ...

Altro che ciclismo! Agli Europei la sfida è tra… auto : ammiraglie come Verstappen e Leclerc - clamoroso fuori pista [VIDEO] : Agli Europei di ciclismo 2019 una sfida che ricorda le battAglie in pista tra Leclerc e Verstappen: ammirAglia norvegese clamorosamente fuori pista E’ in corso in Olanda, ad Alkmaar la prova elite uomini degli Europei di Ciclismo 2019. Diversi italiani in gara, tra cui il campione in carica Trentin ed Elia Viviani, ma a circa 70 km dal traguardo finale ad attirare l’attenzione è stato un curioso episodio. Gli Europei di ...

I giorni della crisi della Santanchè : la senatrice scatenata al Twiga di Briatore. “Altro che Papeete” : Daniela Santanchè scatenata al Twiga di Briatore. Alla console, abito maculato, cuffie e coroncina di fiori in testa, la senatrice di Fratelli d’Italia si trasforma in dj per una notte animando la serata del locale vip. In un video pubblicato sulle stories Instagram, che la riprende all’opera, la parlamentare inserisce anche lo sfottò bonario al vicepremier leghista Matteo Salvini: “Twiga – urla la senatrice- Altro che ...

Flavio Montrucchio : Altro che Gf - ora mi chiedono consulenze sentimentali : Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello, diventato conduttore per il gruppo Discovery, rivela come il programma “Primo appuntamento” abbia cambiato la sua vita. “Quando vado in giro c’è gente che mi ferma per chiedermi consulenze sentimentali”: così Flavio Montrucchio racconta la sua nuova vita da “conduttore contemporaneo del XXI secolo”. Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello è diventato uno dei ...

Crisi di governo - il ritorno di Grillo : “Salvare l’Italia dai nuovi barbari - M5s non è kamikaze. Cambiamenti? Subito - Altro che elezioni” : Un post di trenta righe che parla di biodegradabilità, lavatrici buttate nei fiumi e plastica nei mari. Ma che nei fatti apre alla proposta di Luigi Di Maio: tagliare i parlamentari prima di votare la sfiducia a Giuseppe Conte. E quindi allungare in modo inevitabile i tempi per le nuove elezioni. Sembra una sorta di via libera al Movimento 5 stelle per rimescolare le carte in tavola, quello dato da Beppe Grillo con un post sul suo blog ...

Beppe Grillo spazza via Di Maio : "Altro che voto - accordo subito" col Pd. Poi insulti a Salvini : Giullare a chi? Gli insulti di Luigi Di Maio, che ha attaccato Matteo Salvini per aver accreditato le voci di inciucio col Pd (e Matteo Renzi) vengono di fatto smentite da Beppe Grillo. Incredibile, ma vero, il comico ligure in un post invoca l'alleanza: "Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli su

Beppe Grillo : "Altro che elezioni. Cambiamo subito" : “Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il paese dal restyling in grigioverde dell’establishment, che lo sta avvolgendo! Come un serpente che cambia la pelle”. È un messaggio chiaro quello lanciato da Beppe Grillo tramite il suo Blog. Il comico irrompe nella crisi di governo mandando due messaggi: niente voto subito e apertura a un cambiamento di alleanze da parte del Movimento. ...

Liberty Media preferisce le pay-TV - Altro che dirette gratuite : Liberty Media continuerà a spingere la F1 verso la pay-TV anziché pensare a favorire il pubblico con trasmissioni in chiaro. Nei giorni scorsi le voci secondo cui Sky potrebbe rinunciare ai diritti, con la Rai in pole position per averli e a settembre sembra sia in programma un meeting tra una delegazione della TV di […] L'articolo Liberty Media preferisce le pay-TV, altro che dirette gratuite sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Banche - Tria firma Altro dm indennizzo : 21.58 "Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha firmato il decreto ministeriale che fissa i termini per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo indennizzo Risparmiatori" previsto dalla Legge di Bilancio 2019 con una dotazione complessiva di 1,5 mld. Sarà ora sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei Conti.E',spiega il ministero, "il terzo ed ultimo decreto attuativo relativo al Fondo per gli indennizzi ai ...

Salviettine per bimbi - quali sono veramente prive di sostanze pericolose? Altroconsumo analizza le marche più note : Salviettine umidificate per i bambini analizzati da Altroconsumo, che ha osservato 30 diversi marchi per valutarne la qualità e scoprire cosa contengono. Identificando ben 125 ingredienti diversi, non sempre sani. Come per altri prodotti il consiglio finale ai consumatori è quello di imparare a leggere l’etichetta, più corta è, meglio è, “ma soprattutto non dimenticare mai che le Salviettine, utilissime quando si è in viaggio o fuori ...

Adeguamento sismico - tecnologie innovative per decollo e atterraggio e molto Altro : l’Aeroporto di Reggio Calabria si rinnova - ecco i progetti [SCHEDE e VIDEO] : Stamattina a Reggio Calabria il vice ministro dell’Economia Laura Castelli, il Presidente dell’ENAV Nicola Zaccheo, il Presidente della Sacal Arturo De Felice e il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro hanno presentato i progetti per l’ammodernamento dell’Aeroporto dello Stretto scaturiti dall’emendamento dello stesso Cannizzaro, approvato dalla Camera, con cui il CIPE ha stanziato 25 milioni di euro di fondi pubblici ...

Humble Bundle : il nuovo pacchetto offre DayZ - Arma e molto Altro : L'ultimo Humble Bundle è dedicato ai giochi di Bohemia Interactive tra cui i titoli della serie Arma, DayZ stand-alone e altri giochi del publisher.L'Humble Bohemia Interactive Bundle 2019 inizia al livello più basso con Arma 2, il gioco di strategia in tempo reale Carrier Command: Gaea Mission, Take On Helicopters e Take On Mars che possono essere vostri pagando $ 1 o più per le chiavi Steam.Superando 12 dollari circa, troviamo Arma 3, il gioco ...