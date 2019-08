Allerta Meteo | Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia | attenzione a grandine di

Previsioni Meteo : Allerta per forti temporali al Nord e lungo l’Appennino - ultimo giorno di caldo intenso al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Ancora una giornata con l‘Italia divisa in due. Un flusso di aria umida sudoccidentale, facente capo ad un cavo d’onda sulla Spagna, continua a raggiungere le nostre regioni settentrionali ma, quest’oggi, anche parte di quelle centrali. Instabilità, quindi, che persiste su diverse aree del Nord, ma che sarà più accesa nelle ore pomeridiane e soprattutto in quelle serali. Pomeriggio più movimentato anche lungo la dorsale ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla - migliora il tempo dalla notte : E’ ancora Allerta gialla sul Piemonte per l’ondata di maltempo che sta interessando da ieri tutta la regione. Le maggiori precipitazioni sul Verbano, dove questa mattina sono caduti in poche ore 80 millimetri di pioggia. Una decina gli alberi caduti a Villa Taranto, che non ha pero’ subito danni strutturali e a Ferragosto sarà regolarmente aperta. Resta interrotta la linea ferroviaria Domodossola-Milano. Tra i danni causati, si ...

Il Nowcasting di MeteoWeb - Allerta per Piemonte e Lombardia : forti temporali - grandine - nubifragi [LIVE] : Pomeriggio perturbato su diverse aree Piemontesi con raffica di impulsi dal Sud della Francia, tutti fortemente instabili. Dapprima temporali su Torinese, anche forti con nubifragi, verso Astigiano, Nord Alessandrino, Novarese, in evoluzoune verso Nord. Una squall line ( oblunga linea temporalesca) con cumulonembi a svilupo verticale possente è in azione in queste ore tra Centro Sud, ma anche Nord/Nordest Piemote e Centro Nord Lombardia. I ...

Allerta Meteo Lombardia : maltempo a Milano - attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta Meteo Lombardia – Dalle ore 12 di questa mattina l’amministrazione comunale ha attivato il Centro operativo comunale (C.O.C) per il maltempo e il rischio di temporali forti anche sul nodo idraulico di Milano. La disposizione – fa sapere in una nota Palazzo Marino – fa seguito all’avviso di Allerta (codice giallo) emesso dal centro Meteo regionale lombardo. Con l’Allerta Meteo parte anche il ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per temporali fino a mercoledì : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo, valida dalle 18 di oggi fino alle 9 di mercoledì, a causa di temporali, anche forti, previsti nelle prossime ore sulla regione. Correnti sudoccidentali – precisa la Protezione civile – interessano il Nord Italia. In quota aria progressivamente più fresca si sovrappone all’aria molto calda presente nei bassi strati. Tale situazione ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” per temporali estesa alla pianura : L’instabilità prevista in Veneto tra il pomeriggio odierno e le prime ore di mercoledì 14 agosto, con rovesci e temporali più probabili lunedì sulle zone montane e pedemontane, si estende domani anche alla pianura, specie dal tardo pomeriggio/sera. Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti raffiche di vento, locali grandinate e forti rovesci). Visti i fenomeni Meteorologici previsti il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ...

Previsioni Meteo - Allerta sull’Italia : nubifragi al Nord - caldo asfissiante al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Un lunedì di autentica tribolazione per l’Italia. Una giornata che lascerà il segno Meteorologicamente, contraddistinta da eventi estremi e anche contrapposti in azione al Nord e al Centro-Sud. Intanto va detto subito che il flusso umido atlantico ha abbassato leggermente la sua azione in latitudine, riuscendo a penetrare con fronti instabili fino alle pianure settentrionali, anche verso la Toscana e Nord Appennino, Romagna, portando più ...

Allerta Meteo - Estofex avvisa sul maltempo al Nord-Ovest : rischio di grandine di grandi dimensioni - forte vento e piogge intense : Allerta Meteo – La seconda settimana piena del mese di agosto inizia all’insegna del maltempo sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 sul Nord-Ovest dell’Italia e sull’estremo sud della Svizzera per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, forti piogge. Livello 2 per l’Austria nordorientale e la Repubblica Ceca meridionale ed orientale per forti raffiche ...

Tra caldo afoso e Allerta Meteo : verso Ferragosto con l'Italia spaccata a metà : Le previsioni meteo mostrano un'area di bassa pressione presente sull'Europa occidentale che da oggi interesserà, seppur...

Tra caldo afoso e Allerta Meteo : Ferragosto con l'Italia spaccata a metà : Le previsioni meteo mostrano un'area di bassa pressione presente sull'Europa occidentale che da oggi interesserà, seppur...

Meteo Protezione Civile - Allerta per Lunedi' 12 Agosto : Italia divisa fra caldo molto intenso e forti temporali : Nella giornata di domani, Lunedì 12 Agosto, avremo da una parte ancora caldo molto intenso, con il picco di questa ondata di calore al centro-sud, dall'altra un lieve cedimento barico sul Nord...

Maltempo in arrivo : intensi temporali al nord - la Protezione Civile ha emanato l’Allerta Meteo per diverse regioni : Un’area di bassa pressione sull’Europa occidentale interessa, seppur marginalmente, le regioni settentrionali del nostro Paese, causando una spiccata instabilità a ridosso dei settori alpini. Le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, risulteranno localmente intense ed interesseranno in particolar modo la Valle d’Aosta e le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del veneto, con possibile interessamento anche delle ...

Maltempo al Nord - Allerta Meteo in Lombardia : nelle prossime ore in arrivo forti piogge e temporali : piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore le regioni del Nord Italia, in particolare Valle d’Aosta, le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del Veneto, con possibile interessamento anche delle pianure limitrofe. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi ...

Meteo - scatta l’Allerta degli esperti : in arrivo temperature folli : Le previsioni Meteo avevano parlato chiaro, perché quello che sta accadendo in queste ore era stato annunciato almeno da qualche settimana. L’Italia è assediata dal caldo e dell’afa. I grafici di questa calda domenica d’agosto non sono affatto positivi, con le temperature in costante aumento e pronte a raggiungere e superare quota 40 gradi in molte zone d’Italia. Praticamente assenti qualsiasi tipo di precipitazioni. Qualcosa, in questo senso, ...