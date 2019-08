Allerta Incendi Sardegna | alto rischio per le prossime ore

Incendio a Faenza - nel Ravennate : i comuni limitrofi in Allerta per i fumi [FOTO] : Svariati comuni della Romagna, tra cui Ravenna e Forlì, sono in allerta per il propagarsi dei fumi derivanti dal vasto Incendio ancora in corso a Faenza. Dalla scorsa notte, in un magazzino di stoccaggio merci della ditta Lotras, stanno bruciando plastiche, barili di olio, componenti per auto e materiale di ogni tipo. Le operazioni di spegnimento si profilano molto lunghe e difficili, ci si sta adoperando per reperire un’ingente ...

Incendi in Sardegna : Allerta massima - bollino rosso per pericolo roghi : allerta massima in Sardegna: secondo il bollettino diramato dalla protezione civile regionale oggi è una giornata da bollino rosso per il pericolo Incendi nel basso Sulcis e nel Campidano, tra Cagliari e Oristano. Attenzione rinforzata (codice arancione) nel resto dell’Isola tranne nel Sassarese e nella costa orientale dal Nuorese a Villasimius. Si segnala già un primo Incendio con l’intervento di un elicottero del Corpo forestale ...

Incendi Toscana - grosso rogo a Monte Argentario : Allertato elicottero della Regione : Dopo la Sicilia, brucia anche la Toscana, in particolare Monte Argentario. Un grosso Incendio sta interessando la zona del Campone a Porto Santo Stefano (Grosseto). Sul posto dodici unità e tre mezzi dei vigili del fuoco. allertato anche l’elicottero della Regione. Intanto la Sicilia è sotto assedio dagli Incendi da ieri: situazione drammatica. Emergenza Incendi in Sicilia, in fiamme ettari di macchia mediterranea: famiglie evacuate e ...

Emergenza incendi in Sicilia - in fiamme ettari di macchia mediterranea : famiglie evacuate e intossicate - massima Allerta per le prossime ore [FOTO LIVE] : Un primo weekend di agosto di Emergenza in Sicilia, interessata in queste ore da profondi incendi che da ieri pomeriggio flagellano boschi e vegetazione. Diversi incendi, alcuni dei quali anche di vaste proporzioni, hanno interessato ieri il territorio della provincia di Trapani. Tra le zone più colpite anche il borgo di Scopello e la frazione balneare di Lido Valderice dove i poliziotti sono intervenuti per evacuare alcune famiglie le cui ...

Allerta in Sardegna - caldo e temperature fino a 40 gradi : alto il pericolo incendi : Per le giornate di domani giovedì 1 agosto e venerdì 2 agosto la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di Allerta meteo per le alte temperature in Sardegna, dove si raggiungeranno i 40 gradi. Proprio a causa del caldo rimane alta l'attenzione sugli incendi. Bollino arancione in quasi mezza isola.Continua a leggere

Incendi in Sardegna - massima Allerta : domati tre roghi : Incendi in Sardegna, massima allerta: domati tre roghi Il caldo torrido e il rinforzo di venti di Maestrale stanno favorendo lo sviluppo di diversi roghi in Sardegna. Una nuova allerta è stata diramata dalla Protezione civile per alto pericolo Incendi nel Sassarese, l’Oristanese e le coste della Gallura Parole ...

Incendi Sardegna - arriva il maestrale - nuova Allerta arancione per domani : massima attenzione soprattutto sulla costa orientale : Il caldo continua a non dare tregua alla Sardegna dove ha iniziato a soffiare il vento di maestrale che dovrebbe fare sentire i suoi effetti già nelle prossime ore portando un po’ di refrigerio sull’isola. Nel frattempo però la protezione civile ha diramato un nuovo allerta per pericolo di Incendi per sabato 27. Codice arancione di “attenzione rinforzata” in buona parte della Sardegna: dal Campidano a tutta la costa ...

Incendi Sardegna : Allerta con codice arancio per domani - “alto pericolo” : La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un bollettino di pericolo Incendi ‘alto‘, con codice di attenzione rinforzata ‘arancione‘ per la giornata di domani 23 luglio, a causa delle particolari condizioni climatiche che si stanno evolvendo con grande caldo e venti. Le zone con attenzione rinforzata sono quelle del Monte Acuto, Goceano, Barigadu-Guilcer, Oristanese, Campidano e Cagliaritano. “Le condizioni ...

