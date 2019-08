Aeroporti : a Palermo nella settimana di Ferragosto oltre 200 mila visitatori : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – Dal 12 al 19 agosto dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino viaggeranno 201.665 passeggeri, circa il 3 per cento in più (+ 5.840 in valore assoluto) rispetto allo scorso anno. I voli complessivi saranno 1.440, +3,15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Se venerdì 9 agosto sono stati superati 29mila passeggeri in transito, il 16 agosto, secondo le proiezioni dell’ufficio ...

Aeroporti : luglio da record a Palermo - 775mila passeggeri : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – luglio è stato il mese dei record per l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Il traffico passeggeri ha toccato la straordinaria quota di 775.303, +7,51% rispetto a luglio 2018 (721.156). I movimenti sono stati 5.506 (+7,41%). In media, luglio è stato un mese con 25mila viaggiatori al giorno. Numeri che sommati a quelli registrati nei mesi precedenti fanno lievitare il flusso passeggeri da ...

Aeroporti : Palermo - al via i lavori di ampliamento 'opera finanziata con fondi Gesap' : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - Oggi, alle 11,30, presso l’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino - terminal passeggeri area check-in C, piano terra - si terrà la cerimonia di inaugurazione dei lavori di ampliamento e adeguamento sismico del terminal passeggeri. "L'opera, interamente finanziata con

Aeroporti : AirFrance inaugura volo Palermo-Parigi (2) : (AdnKronos) – Sono già più di 5.700 i biglietti venduti per la tratta Palermo-Parigi e viceversa con tariffe che partono da 49 euro per la sola andata e da 97 euro per andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. “Il ritorno di Air France è motivo di orgoglio e soddisfazione – affermano Giovanni Scalia e Tullio Giuffré, ceo e presidente di Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo – e indica che ...

Aeroporti : AirFrance inaugura volo Palermo-Parigi : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – Dopo 25 anni Air France torna a collegare Palermo e Parigi. Da oggi, e fino al 1 settembre, la compagnia francese opererà quatto voli settimanali – giovedì, venerdì, sabato e domenica – tra l’aeroporto Falcone Borsellino e il Charles de Gaulle. “Continuano gli investimenti del gruppo Air France-Klm in Italia ed oggi siamo orgogliosi di inaugurare la nostra tredicesima ...

Aeroporti : passeggeri in crescita a Palermo - a giugno +7 - 57% : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - passeggeri in crescita, nel mese di giugno, per l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Secondo le statistiche del mese, da Punta Raisi sono transitati 699.415 viaggiatori, il 7,57% in più (quasi +50mila passeggeri) rispetto a giugno 2018 (650.173). Crescono anche i

Aeroporti : anche Palermo aderisce a 'NetZero2050' (2) : (AdnKronos) - "Una scelta che testimonia non soltanto l'attenzione per i temi ambientali ma anche la possibilità di coniugarla con lo sviluppo industriale e imprenditoriale - ha sottolineato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - La Gesap e l'aeroporto di Palermo ci confermano straordinarie risorse