90 Giorni Per Innamorarsi | e poi | Nicole contro i fan | Il programma è finito

Dieta di Rosemary Conley : perdi 3 chili in 7 Giorni : La Dieta di Rosemary Conley è un percorso alimentare che promette la perdita di circa 3 kg in una settimana. Ideata dall’esperta di salute e autrice di best seller di cui porta il nome, è nota anche come “3 – 2 -1 diet“. Caratterizzata dall’assenza di una durata prestabilita – tutto dipende da quanti kg una persona ha intenzione di perdere – si basa sull’alternanza tra giorni in cui l’apporto ...

Dieta Mediterranea menù per dimagrire in 7 Giorni : Dieta Mediterranea menù per dimagrire in 7 giorni. Ecco cosa si mangia ogni giorno per perdere peso velocemente

Autostrade - un altro sciopero : due Giorni da incubo - segnatevi queste date : Annunciato dai sindacati un nuovo sciopero il 24 e 25 agosto delle Autostrade. Nuovi disagi sulle Autostrade: questa volta nel weekend di rientro dalle ferie. I sindacati hanno infatti annunciato una nuova agitazione di quattro ore nel fine settimana del 25 e 26 agosto. La mobilitazione segue quella

Tre migranti a bordo della nave della ong Open Arms - bloccata da 11 Giorni in mare - sono stati portati a Lampedusa per ragioni mediche : Tre migranti che erano a bordo della nave della ong spagnola Open Arms, bloccata da 11 giorni in mare senza un “porto sicuro” dove attraccare, sono stati trasferiti da una motovedetta della Guardia costiera a Lampedusa per ragioni mediche: si

Due Giorni di relax per la Juventus - alla ripresa si preparerà la festa di Villar Perosa : Quella di oggi è una domenica di riposo per la Juventus che dopo la gara contro l'Atletico Madrid potrà così rilassarsi. I bianconeri sono reduci da un lavoro molto intenso e adesso avranno due giorni di vacanza. La Juve, ieri, ha dimostrato di aver fatto dei progressi a livello tattico anche se dal punto di vista del risultato le cose non sono andate benissimo visto che l'Atletico Madrid ha vinto per 2-1. Va sottolineato che però la squadra di ...

Allerta Meteo - pericolosissima convergenza di maltempo sulle Alpi : allarme alluvioni al Nord - altri 3 Giorni di super caldo al Centro/Sud. Cambia tutto a Ferragosto : Allerta Meteo – Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia settentrionale: tra oggi pomeriggio e Martedì mattina temporali molto forti colpiranno tutta l’area Alpina e in modo particolare la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. I fenomeni saranno molto violenti soprattutto domani, Lunedì 12 Agosto, ed è elevato il rischio di alluvioni lampo con frane, smottamenti e ...

Iran. Parla la moglie di Ahmadreza Djalali - il ricercatore condannato a morte per spionaggio : “Sparito per 10 Giorni” : “Ho Parlato con mio marito solo pochi minuti, mi ha detto che è stato bendato e trasferito in un luogo sconosciuto, non sa neanche lui dove sia stato in questi ultimi dieci giorni. Gli hanno fatto delle domande e mi ha detto che probabilmente vogliono rivedere il suo caso, ma non sappiamo se in maniera positiva o negativa”. Vida Mehrannia è la moglie del ricercatore iraniano Ahmadreza Djalali, condannato a morte in Iran nel 2016, recluso nel ...

Migranti - Open Arms salva altre 39 persone. A bordo da 9 Giorni ci sono già 121 naufraghi. Viminale : “Divieto d’ingresso a Ocean Viking” : Open Arms nella notte ha salvato altre 39 persone che si trovavano su una barca che stava affondando nella zona Sar maltese. La nave della ong spagnola si trova già da 9 giorni al largo di Lampedusa con 121 naufraghi a bordo, dopo il divieto d’ingresso in acque italiane firmato da Matteo Salvini, quando ha ricevuto da Alarm Phone la segnalazione di un naufragio in corso. A chiedere l’intervento di Open Arms è stata proprio Malta, ma ora La ...

Ty the Tasmanian Tiger per Nintendo Switch è stato finanziato in poco meno di tre Giorni su Kickstarter : Ci sono voluti solamente tre giorni per permettere a Krome Studios di racimolare il denaro necessario per finanziare lo sviluppo della versione rimasterizzata di Ty The Tasmanian Tiger per Nintendo Switch.Il platformer australiano è stata la risposta di EA alla prima mania dei platform, uscendo originariamente su Xbox, PS2 e Gamecube nel 2002 ed ottenendo inoltre una versione rimasterizzata HD su Steam nel 2016.La campagna Kickstarter ha ...

Salute - allarme ghiaccio : quello che usiamo tutti i Giorni è a rischio contaminazione per “scarsa igiene” : A casa e fuori, come refrigerante nelle preparazioni culinarie o negli aperitivi, e nella surgelazione, il ghiaccio alimentare che usiamo tutti i giorni è a rischio contaminazione per “scarsa igiene, mancanza di sanificazione dei macchinari, manipolazione impropria. Un operatore su quattro non lo produce correttamente. Si tratta di un problema su cui, con l’arrivo dell’estate, diventa sempre più urgente intervenire, per prevenire ogni ...

Scivola e rimane incastrato in una fessura della montagna per 4 Giorni : l’incredibile salvataggio : Stava cercando di recuperare la torcia che gli era caduta quando è Scivolato ed è finito in una stretta fessura della montagna, rimanendovi incastrato. Per quattro giorni è rimasto intrappolato tra le rocce, senza possibilità di movimento, finché non è stato individuato dai soccorritori e sono iniziate le difficili operazioni di salvataggio, durate 10 ore. È successo nelle foreste di Chakry, in Cambogia, a Sum Bora, ragazzo di 28 anni che stava ...

Boss scarcerato ma solo per due Giorni : 18.44 E' stato nuovamente arrestato, due giorni dopo essere tornato in libertà, il Boss della 'ndrangheta Domenico Paviglianiti. Catturato in Spagna nel '96 fu estradato in Italia 3 anni dopo con l'accordo di non infliggergli una carcerazione definitiva.Nel 2012 però gli venne comminato l'ergastolo ostativo e fu rinchiuso nel supercarcere di Novara al 41bis. scarcerato per effetto della decisione di un giudice di Bologna, è tornato in cella ...

Caldo africano - il bollettino per i prossimi Giorni : una città con “bollino rosso” - sabato tante con “bollino arancione” : Ondata di Caldo africano nel weekend: secondo il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, il picco delle temperature si registrerà sabato quando scatterà l’allerta di livello 3, la più alta (“bollino rosso”) a Campobasso e l’allerta di livello 2 (“bollino arancione”) ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Domani “bollino rosso” ...