Fonte : romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Roma – Tredici ore da paura. Una lunga notte, in tenda, alla scoperta del lato piu’ ‘oscuro’ del Parco by night. Unadi film dell’orrore, la cena a tema, le sfide e l’animazione per una lunga serata da brividi. Si chiamaNight Camp ed e’ l’evento piu’ curioso dell’estate a. In programma la notte di sabato 17 agosto, l’appuntamento avra’ inizio alle ore 20 per terminare 13 ore dopo, alle ore 9 del mattino. Riservato ai maggiori di 16 anni, accessibile solo su prenotazione sul sito www..it, l’Night Camp prevede due giorni al Parco (sabato 17 e domenica 18 agosto), la notte da trascorrere in tenda (bisogna munirsi di tenda), unadi film, l’attrazione Galeone Maledetto aperta in modalita’ hard mode, la colazione della domenica ed anche la ...

romadailynews : #Zoomarine, 13 ore di #attività per maratona #horror: #Roma – Tredici ore da paura. Una… - italiavola : MARATONA HORROR A ZOOMARINE CON 13 ORE DI ATTIVITA’ A TEMA - CRALTLC : ZOOMARINE Credi di avere coraggio? La notte del 17 agosto vivi l’Horror Night Camp a Zoomarine: riuscirai a sopravv… -