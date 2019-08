Wwe Summerslam | i risultati | Brock Lesnar perde il titolo contro Rollins

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Lo spettacolo non manca mai negli eventi Wwe e anche2019 non ha fatto eccezione. Emozioni a non finire e qualche sorpresa tra idi questo show della compagnia americana di wrestling che si è tenuto a Toronto, in Canada, nella serata americana di domenica 11 agosto. Molti appassionati italiani hanno passato invece la notte davanti al teleschermo, complice il fuso orario, per godersi questo spettacolo. Tanti titoli di campione in palio, ma non solo. Facciamo il punto della situazione con tutti idei match inseriti nella card. Sethtorna Universal Champion La notizia più importante che arriva daè la nuova conquista dell'Universal title da parte di Seth. Per la seconda volta nella sua carriera è riuscito a conquistare questo, riuscendo nell'impresa di battere il colosso. Un successoi pronostici della ...

Tuttowrestling : WWE SUMMERSLAM 2019 REPORT: L''''evento più atteso dell''''estate è arrivato; pronti a scoprire cosa ci riserverà!… - delicius13_ : #SummerSlam più che buono,considerando le aspettative basse che avevo,mo 3 ore di sonno prima di tornare live alle… - delicius13_ : GODOPOLI @WWERollins #UniversalTitle #SummerSlam #SummerSlam2019 @WWENetwork @WWE -