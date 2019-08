Volley - Olimpiadi Tokyo 2020 : i possibili convocati dell’Italia. Zaytsev - Juantorena e Giannelli i fari. Ci sono dei ballottaggi : L’Italia sta ancora festeggiando la pazzesca vittoria di ieri sera contro la Serbia, il 3-0 maturato al PalaFlorio di Bari ha permesso alla nostra Nazionale di Volley di conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: gli azzurri sono stati perfetti nella partita più importante dell’anno, c’era tanta paura per la super sfida contro gli slavi e invece non c’è stata storia con un trionfo netto che è valso il ...

Volley - Gianlorenzo Blengini : “Andremo alle Olimpiadi puntando al podio - ma le squadre da battere saranno tante” : La Nazionale Italiana di Volley maschile si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie alla netta vittoria ottenuta ieri sera a Bari contro la Serbia. Gli azzurri hanno ottenuto il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi con una grande prestazione, iniziando così il cammino verso la conquista della settima medaglia olimpica della storia. In tal senso il CT Gianlorenzo Blengini guarda avanti e fissa in modo chiaro l’obiettivo: “Credo ...

Volley - Olimpiadi 2020 : le possibili avversarie dell’Italia a Tokyo. Sarà un girone di ferro? : Quali saranno le avversarie dell’Italia di Volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020? La nostra Nazionale si è qualificata ai Giochi grazie alla schiacciante vittoria ottenuta ieri sera contro la Serbia e ora può già iniziare a pensare ai Giochi con un anno di anticipo, i ragazzi del CT Chicco Blengini vorranno provare a tornare sul podio dopo l’argento conquistato a Rio 2016 e cerchernano anche di sfatare il tabù dela medaglia ...

Volley - Olimpiadi 2020 : Italia a caccia del podio! Missione settima medaglia - sognando lo storico oro : Dopo aver strappato la qualificazione alle Olimpiadi 2020 grazie alla spettacolare vittoria contro la Serbia, l’Italia sta già pensando ai Giochi: manca poco meno di un anno all’appuntamento sportivo per eccellenza e gli azzurri saranno ancora una volta tra le grandi favorite per la conquista della medaglia. La nostra Nazionale di Volley maschile ha compiuto un’autentica impresa surclassando gli slavi e staccando il biglietto a ...

Volley maschile - l'Italia batte la Serbia e vola alle Olimpiadi : Dopo le donne, anche il Volley maschile stacca il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo. Al PalaFlorio di Bari, nella terza e decisiva sfida del torneo di qualificazione, gli azzurri di Blengini superano la Serbia per 3-0 (25-16, 25-19, 25-19) conquistando così il pass per la rassegna a cinque cerchi. Ivan Zaytsev è stato il grande protagonista della sfida per il palcoscenico olimpico: l'opposto azzurro è un leone implacabile, ...

Volley - Olimpiadi Tokyo 2020 : date - programma - orari e tv. La formula del torneo - c’è Italia : L’Italia di Volley maschile si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 imponendosi nel quadrangolare andato in scena a Bari e culminato col trionfo sulla Serbia. Si temeva lo scontro diretto contro la bestia nera e invece la nostra Nazionale ha letteralmente dominato la scena surclassando gli slavi con grande disinvoltura, staccando così il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena nella capitale del Giappone dal 24 luglio ...

Volley - Chicco Blengini : “Andiamo alle Olimpiadi! Siamo orgogliosi - era l’obiettivo dell’estate!” : Chicco Blengini ha trascinato l’Italia verso la strepitosa qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la nostra Nazionale di Volley maschile ha sconfitto la Serbia con un 3-0 che parla da solo e ha così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi. Gli azzurri sono semplicemente stati perfetti al PalaFlorio di Bari e hanno così chiuso la pratica senza dover prendere parte al difficile torneo europeo di gennaio 2020, festa grande per ...

Volley - Olimpiadi Tokyo 2020 : tutte le squadre qualificate - l’Italia stacca il pass : Sette squadre si sono già qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. Oltre al Giappone, già ammesso in qualità di Paese organizzatore, oggi ben sei Nazionali hanno staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi: i tornei preolimpici su base internazionale hanno infatti emesso i propri verdetti al termine di questo weekend. L’Italia festeggia dopo aver demolito la Serbia, la Polonia gioisce liquidando ...

Volley - Italia alle Olimpiadi per la 12^ volta consecutiva! Tutti i precedenti - a Tokyo 2020 per sfatare il tabù medaglia d’oro : Festa grande per la nostra Nazionale di Volley maschile, l’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri hanno travolto la Serbia a Bari e hanno così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena dal 24 luglio al 9 agosto, i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno centrato l’obiettivo alla prima occasione utile e possono così festeggiare: si tratta della dodicesima partecipazione consecutiva ...

Fate le valigie - si parte per Tokyo! L’Italia del Volley travolge la Serbia : azzurri diretti alle Olimpiadi 2020 : L’Italia di pallavolo maschile stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: gli azzurri superano in 3 set la Serbia e si aggiudicano il torneo preolimpico di Bari PalaFlorio di Bari gremito all’inverosimile per quella che, a conti fatti, è la partita di pallavolo più importante dell’anno. Italia e Serbia, dopo due vittorie a testa, si giocano il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince può già prenotare l’aereo, chi perde dovrà ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Anche gli azzurri del Volley staccano il pass! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Le azzurre del Volley staccano il pass! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Volley - Preolimpico 2019 : l’Italia si qualifica alle Olimpiadi 2020 se… Scontro diretto con la Serbia : risultati e combinazioni : L’Italia deve battere la Serbia per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La partita che andrà in scena domenica 11 agosto (ore 21.15) a Bari è un vero e proprio Scontro diretto, le due squadre si presentano all’incontro forti di due vittorie a testa e dunque il discorso è molto semplice: chi vince stacca il pass per la rassegna a cinque cerchi, chi perde sarà costretto a disputare il torneo europeo di gennaio 2020 che metterà ...

Calendario qualificazioni Olimpiadi Volley maschile : diretta tv e streaming : Calendario qualificazioni Olimpiadi volley maschile: diretta tv e streaming Proseguono le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 della nazionale di pallavolo maschile; gli azzurri di Gianlorenzo Blengini, dopo la netta affermazione contro il Camerun di ieri 9 agosto 2019 per 3 a 0 oggi sfideranno l’Australia e domani la Serbia; entrambe le sfide saranno trasmesse da Rai 2 – in streaming su RaiPlay – dalle 21 e ...