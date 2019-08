Volley maschile | l' Italia batte la Serbia e vola alle Olimpiadi

Calendario qualificazioni Olimpiadi Volley maschile : diretta tv e streaming : Calendario qualificazioni Olimpiadi volley maschile: diretta tv e streaming Proseguono le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 della nazionale di pallavolo maschile; gli azzurri di Gianlorenzo Blengini, dopo la netta affermazione contro il Camerun di ieri 9 agosto 2019 per 3 a 0 oggi sfideranno l’Australia e domani la Serbia; entrambe le sfide saranno trasmesse da Rai 2 – in streaming su RaiPlay – dalle 21 e ...

Beach Volley - Europeo 2019 Mosca. E’ Italia-Lettonia nei sedicesimi del torneo maschile : Un doppio Italia-Lettonia vale gli ottavi di finale. Lupo/Nicolai e Carambula/Rossi saranno in campo questa mattina per le sfide dei sedicesimi di finale dell’Europeo di Mosca contro le due coppie più importanti di Lettonia. Lupo/Nicolai saranno in campo alle 11.30 contro Finsters/Tocs che nonm stanno vivendo certamente la loro migliore stagione ma sono sempre comunque ad un passo dall’impresa: noni al Mondiale e Gstaad, fuori ai ...

Volley - Preolimpico 2019 : l’Italia maschile a caccia della gloria - per la doppietta dopo l’apoteosi delle azzurre : Da Catania a Bari, dalla Sicilia alla Puglia, dalla Nazionale femminile a quella maschile. L’Italia di Volley ha festeggiato ieri la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con le donne ma non c’è un attimo di tregua e nel weekend del 9-11 agosto bisognerà tifare gli uomini che saranno impegnati al PalaFlorio nel Preolimpico maschile: i ragazzi del CT Chicco Blengini andranno a caccia del pass a cinque cerchi per emulare la ...

Volley - quando si gioca il preolimpico maschile? Date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel weekend del 9-11 agosto si disputerà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia scenderà in campo al PalaFlorio di Bari per andare a caccia del pass a cinque cerchi: soltanto la vincitrici del girone pugliese staccherà il biglietto per il Giappone, si preannuncia un fine settimana davvero rovente per la nostra Nazionale che vuole raggiungere l’obiettivo. Si inizierà in maniera leggera contro Camerun e ...

Beach Volley - World Tour 2019 : a Vienna l’Italbeach trova i tecnici azzurri sulla sua strada nel primo turno del main draw maschile : Italia in campo contro Italia in panchina: questo il leit motiv della prima giornata dedicata al main draw maschile nel Major Series di Vienna che ha già visto uscire di scena al primo turno l’unica coppia azzurra iscritta torneo femminile, Menegatti/Orsi Toth. Nelle semifinali del torneo maschile gli azzurri troveranno da avversari due allenatori italiani. Enrico Rossi e Adrian Carambula, infatti, alle 9.30 affrontano i cechi ...

Universiadi 2019 - è oro per il Volley maschile : Polonia battuta al tie-break : I ragazzi di Gianluca Graziosi hanno conquistato un match difficile in cui sono stati sempre costretti ad inseguire gli avversari (16-25, 25-20, 22-25, 24-23). Alla fine però, si sono aggiudicati il decisivo tie-break 15-10. A distanza di 49 anni l'Italia della pallavolo maschile torna a conquistare una medaglia alle Universiadi e, come nel 1970, lo fa vincendo l'oro.Continua a leggere

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio. L’ItalVolley maschile raggiunge la Polonia in finale! Attesa per l’atletica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 16:20 ARCO – Si sta svolgendo la finale per il bronzo. 16:16 ARCO – Il russo Bulaev sconfigge il polacco Przybylski nella seconda semifinale del compound maschile. 16:14 VOLLEY – ITALIA IN finale! Demolita la Francia in tre set (25-16, 25-21, 25-18): gli azzurri si giocheranno l’oro con la Polonia. 16:06 TENNIS – Cominciate le ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Estasi Italia nell’atletica : oro per Bogliolo nei 100 ostacoli e per Bruni nel salto con l’asta! Volley maschile in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi La nostra DIRETTA LIVE termina qui, appuntamento con le Universiadi 2019 a domani. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 23:11 CALCIO – L’Italia si giocherà il bronzo con la Russia, la finalissima sarà Brasile-Giappone. 23.10 CALCIO – Palo di Vitturini, il Giappone è in finale! 23:10 CALCIO – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Estasi Italia nell’atletica : oro per Bogliolo nei 100 ostacoli e per Bruni nel salto con l’asta! Volley maschile in semifinale - la Nazionale di calcio si gioca l’accesso in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21:55 BASKET – Gli Stati Uniti conquistano l’oro, battuta l’Ucraina per 85-63. 21:48 calcio – Finito il primo tempo, Italia-Giappone 1-1. 21:40 calcio – Pareggia il Giappone! Kodama è bravo a sfruttare un cross al centro delizioso di Ogashiwa e va a segno con una rasoiata di destro imprendibile, 1-1 ora. 21:36 BASKET – A ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Ferrero bene nell’Heptathlon. Polonia-Russia è la prima semifinale nel Volley maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 16.33 volley – risultati finali. Torneo 9./16.: Brasile-Cile 3-1 (23-25, 25-19, 25-22, 25-19). Finale 5. posto femminile: Germania-Brasile 3-1 (25-20, 20-25, 25-21, 25-9). Finale 13mo posto: Ucraina-Cina 0-3 (22-25, 22-25, 18-25) 16.30 ATLETICA – Inizia la gara di getto del peso dell’Heptathlon 16.15 ARCO – L’Italia batte ...

Volleyball Nations League - l’Italia maschile chiude al settimo posto : il bilancio del ct Blengini : Chiusa al settimo posto la Volleyball Nations League con la sconfitta con il Brasile, il ct Blengini ha tracciato il proprio bilancio Al termine delle cinque settimane di Volleyball Nations League che hanno visto impegnati gli azzurri in Cina, Russia, Bulgaria, Brasile e per la Pool 14 a Milano, il ct Chicco Blengini traccia un bilancio della competizione. “Dalla partita disputata contro la Francia è ufficiale che non possiamo più ...

Beach Volley - Campionato Mondiale Amburgo 2019. I favoriti del torneo maschile : equilibrio o duopolio? Questo il dilemma : Una situazione strana, paradossale, inusuale quella del circuito Mondiale maschile alla vigilia dei Mondiali di Amburgo. Mai come in questa fase c’è un numero elevato di coppie di alta qualità, il livello si è alzato a tal punto che le sorprese nei tornei maschili sono all’ordine del giorno e ormai non sono più neppure considerate sorprese. Tutto Questo è una verità assoluta, riconosciuta universalmente. però in contemporanea succede che in ...

Volleyball Nations League - la Nazionale maschile in partenza per il Brasile : ufficializzata la lista dei convocati : Il ct Blengini ha convocato quattordici azzurri per il quinto round della Volleyball Nations League in programma in Brasile Oggi pomeriggio alle 18.30 i 14 atleti della Nazionale Seniores maschile convocati per il 5 round della Volleyball Nations League partiranno per raggiungere Brasilia, dove incontreranno Francia, Canada e Brasile. Questi gli azzurri convocati dal CT Gianlorenzo Blengini: Luca Spirito, Riccardo Sbertoli, Giulio Pinali, ...

Volleyball Nations League maschile – Gli azzurri cedono alla Polonia dopo un tie-break infinito : Volleyball Nations League: l’Italia combatte fino all’ultima palla e cede alla Polonia dopo un tiebreak infinito Serve un tiebreak infinito (23-25) per decidere la vincente della sfida tra Italia e Polonia. Sono gli azzurri a cedere 2-3 (25-23, 22-25, 25-23, 21-25, 23-25) dopo una serie infinita di match point annullati dall’una e dall’altra parte. Restano la bellezza di una partita infinita (durata quasi 3 ore) e il rammarico del ...