Volley | Gianlorenzo Blengini | “Andremo alle Olimpiadi puntando al podio | ma le squadre da

Fonte : oasport

(Di lunedì 12 agosto 2019) La Nazionale Italiana dimaschile si è qualificatadi Tokyo 2020 grazie alla netta vittoria ottenuta ieri sera a Bari contro la Serbia. Gli azzurri hanno ottenuto il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi con una grande prestazione, iniziando così il cammino verso la conquista della settima medaglia olimpica della storia. In tal senso il CTguarda avanti e fissa in modo chiaro l’obiettivo: “Credo sia importante che l’Italia continui a competere perché possa ambire al, come ha sempre fatto e come deve fare a Tokyo“. Queste le dichiarazioni rilasciate all’ANSA in un evento a Matera. Il commissario tecnico azzurro ha così proseguito in meritoavversarie per le: “A un anno di distanza è difficile inquadrare i valori di quello che sarà quel torneo. Nella pallavolo maschile occorre tener conto soprattutto delle ...

