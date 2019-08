VIDEO Simone Biles da sballo | doppio raccolto con triplo avvitamento | il corpo libero da

Simone Biles nella storia : è la prima ginnasta ad eseguire un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento [VIDEO] : Simone Biles firma un record pazzesco: la ginnasta americana è la prima della storia ad eseguire un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento Nel caso in cui ci fosse ancora bisogno di una qualsivoglia motivazione, Simone Biles ha sottolineato ancora una volta perchè sia una delle ginnaste più importanti della storia della disciplina. Nei campionati nazionali statunitensi di ginnastica artistica, in corso Kansas City, in ...

SIMONE COCCIA - COMPAGNO STEFANIA PEZZOPANE/ VIDEO - 'lo sapete il colmo per Salvini?' : SIMONE COCCIA Colaiuta, fidanzato di STEFANIA PEZZOPANE, scherza su Instagram sulla 'caduta' del governo 5 Stelle a causa di Salvini.

VIDEO Simone Biles - mitologico Tsukahara avvitato in uscita dalla trave : esercizio da urlo in gara - prima nella storia : Simone Biles ha compiuto un altro passo nella storia della ginnastica artistica, la Campionessa Olimpica e del Mondo nel concorso generale si è letteralmente scatenata nel day-1 dei Campionati Statunitensi inscenando uno show di rara bellezza sulla trave. La fuoriclasse di Columbus ha infatti portato in gara il fantasmagorico Tsukahara avvitato in uscita, un elemento mai eseguito da nessuna atleta in passato e che davvero rasenta i limiti ...

VIDEO Simone Biles oltre l’umano : Tsukahara avvitato alla trave - triplo doppio al corpo libero! Elementi impossibili - prima nella storia : Simone Biles si è letteralmente scatenata nella prova podio dei Campionati Statunitensi 2019 di ginnastica artistica che andranno in scena nel weekend. La Campionessa Olimpica e del Mondo nel concorso generale ha eseguito due Elementi impossibili mai visti prima di oggi, la fuoriclasse di Columbus si è letteralmente superata e ha fatto capire ancora una volta di essere le Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio. Tsukahara avvitato in ...

VIDEO Simone Biles oltre l’umano Tsukahara avvitato alla trave - triplo doppio al corpo libero! Elementi impossibili - prima nella storia : Simone Biles si è letteralmente scatenata nella prova podio dei Campionati Statunitensi 2019 di ginnastica artistica che andranno in scena nel weekend. La Campionessa Olimpica e del Mondo nel concorso generale ha eseguito due Elementi impossibili mai visti prima di oggi, la fuoriclasse di Columbus si è letteralmente superata e ha fatto capire ancora una volta di essere le Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio. Tsukahara avvitato in ...

VIDEO Simone Biles scatenata agli US Classic - riviviamo tutti gli esercizi. Corpo libero da 6.8! : Simone Biles ha vinto gli US Classic, tradizionale competizione di ginnastica artistica che precede i Campionati Nazionali Statunitensi. La Campionessa Olimpica e del Mondo si è imposta con un rotondo 60.000 dominando in lungo e in largo: da paura l’esercizio al Corpo libero da 6.8 di D Score per un 15.000 complessivo, 15.650 per un grande volteggio, 14.900 alla trave, 14.450 alle parallele. Di seguito i VIDEO degli esercizi di Simone ...

Bimbi falciati dal suv a Vittoria Morto anche Simone - rimasto ferito con il cuginetto Alessio Il VIDEO dello schianto : L’addio al bimbo di 11 anni falciato dal Suv insieme al cuginetto. In Rete insulti al giornalista che aveva denunciato: «Funerali organizzati dall’amico di uno degli uomini a bordo della Jeep». Interviene il presidente della Commissione parlamentare antimafia