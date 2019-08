Video Italia Serbia | 3-0 | highlights | trionfo azzurro | si va a Tokyo 2020! | volley

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 12 agosto 2019), 3-0,nella decisiva partita del torneo di qualificazione olimpica a Bari, si va a,.

matteosalvinimi : Per un’Italia forte fondata non sull’assistenzialismo ma sulla crescita e sugli investimenti. Se voi ci siete, io c… - Gazzetta_it : Sbarca in Italia il @WorldPadelTour Nel 2020 una tappa a Roma per tutti gli appassionati: “Passo decisivo per ques… - Agenzia_Ansa : #VIDEO | A #Catania qualche centinaio di manifestanti ha contestato Matteo #Salvini gridando 'buffone' e lanciando… -