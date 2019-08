Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO CODE PER LAVORI TRA VICOVARO E ARSOLI E TRA CARSOLI E TAGLIACOZZO IN DIREZIONE L’AQUILA RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN INTERNA NEI PRESSI DELLA PRENESTINA CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE POMEZIA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E COLLE ROMITO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO CODE PER LAVORI TRA VICOVARO E ARSOLI IN DIREZIONE L’AQUILA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN COMPLANARE TRA IL RACCORDO E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN COMPLANARE TRA IL RACCORDO E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E COLLE ROMITO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE A TERRACINA CODE SULLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 09:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E COLLE ROMITO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLACCA CODE NEI PRESSI DI SPERLONGA E PORTO SALVO SULLA VIA DOMIZIANA CODE TRA L’AUSONIA E L’INNESTO APPIA IN DIREZIONE DI FORMIA STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SUBITO DALLA A24 Roma-TERAMO DOVE L’INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE Roma E’STATO RIMOSSO PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SUBITO DALLA A24 TOMA-TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE Roma PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA Roma-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRATA A Roma SULLA VIA LITORANEA NEI PRESSI DI CASTEL FUSANO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI, NELLE DUE DIREZIONI PROSEGUIAMO SULLA VIA LITORANEA CODEA TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO DAL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREZIONE Roma CODE SULLA Roma-FIUMICINO IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO, SEMPRE IN INGRESSO A Roma MENTRE SULLA VIA LITORANEA NEI PRESSI DI CASTEL FUSANO E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE, VERSO LA CRISTOFORO COLOMBO PROSEGUENDO SULLA VIA LITORANEA CODEA TRATTI, QUI PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA REGIONALE FLACCA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI PORTO SALVO, IN DIREZIONE FORMIA SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA TORVAIANICA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO, NELLE DUE DIREZIONI PRIMI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E IL RACCORDO, IN ENTRATA A Roma LE ALTRE NOTIZIE IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE E’ PRIVA DI IMPEDIMENTI, IN QUESTE ORE IL TRAFFICO E’ INDICATO AL MOMENTO, SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMNENTO SULLA VIA LITORANEA TRA IL PRIMO CANCELLO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO PROSEGUONO I LAVORI DI POTENZIAMENTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NESSUN IMPEDIMENTO DUNQUE, ALLA VIABILITA’ AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ INDICATO SCORREVOLE UNICA ECCEZIONE LA VIA LITORANEA DOVE SI RALLENTA TRA IL PRIMO CANCELLO E CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE IL ...