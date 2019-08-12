romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 08:45: VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 08:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 08:15: VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 07:20… -
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Sicurezza: Salvini, 'Fico e M5S bloccano emendamenti per forze ordine' Affaritaliani.it
Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Se c'è qualcosa che mi ha fatto incazzare oggi non sono i soldi russi ma sono a fianco di quei parlamentari della Lega che hanno ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SUBITO DALLA A24 TOMA-TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE Roma PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SUBITO DALLA A24 TOMA-TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE Roma PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA Roma-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRATA A Roma SULLA VIA LITORANEA NEI PRESSI DI CASTEL FUSANO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI, NELLE DUE DIREZIONI PROSEGUIAMO SULLA VIA LITORANEA CODEA TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREZIONE Roma CODE SULLA Roma-FIUMICINO IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO, SEMPRE IN INGRESSO A Roma MENTRE SULLA VIA LITORANEA NEI PRESSI DI CASTEL FUSANO E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE, VERSO LA CRISTOFORO COLOMBO PROSEGUENDO SULLA VIA LITORANEA CODEA TRATTI, QUI PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREZIONE Roma CODE SULLA Roma-FIUMICINO IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO, SEMPRE IN INGRESSO A Roma MENTRE SULLA VIA LITORANEA NEI PRESSI DI CASTEL FUSANO E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE, VERSO LA CRISTOFORO COLOMBO PROSEGUENDO SULLA VIA LITORANEA CODEA TRATTI, QUI PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA REGIONALE FLACCA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI PORTO SALVO, IN DIREZIONE FORMIA SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA TORVAIANICA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO, NELLE DUE DIREZIONI PRIMI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E IL RACCORDO, IN ENTRATA A Roma LE ALTRE NOTIZIE IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE E’ PRIVA DI IMPEDIMENTI, IN QUESTE ORE IL TRAFFICO E’ INDICATO AL MOMENTO, SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMNENTO SULLA VIA LITORANEA TRA IL PRIMO CANCELLO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO PROSEGUONO I LAVORI DI POTENZIAMENTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NESSUN IMPEDIMENTO DUNQUE, ALLA VIABILITA’ AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ INDICATO SCORREVOLE UNICA ECCEZIONE LA VIA LITORANEA DOVE SI RALLENTA TRA IL PRIMO CANCELLO E CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 13:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RESTA, TUTTAVIA, MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, SI PROCEDE A RILENTO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. E CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RESTA, TUTTAVIA, MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, SI PROCEDE A RILENTO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. QUALCHE PROBLEMA POI PER CHI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE Roma, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 431+000 TRA CHIUSI E ORVIETO IN DIREZIONE Roma, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DIAMO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA È STATO COMPLETAMENTE RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE LA RUSTICA E A24 Roma TERAMO, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN INCIDENTE. IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE. CI SPOSTIAMO SULLA A1 FIRENZE Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 431+000, TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 09:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio AGGIORNIAMO SUBITO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA È STATO PARZIALMENTE RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE LA RUSTICA E A24 Roma TERAMO, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN INCIDENTE. AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA E CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TOR BELLA MONACA E A24. IN CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 08:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO: A CAUSA DI UN INCIDENTE, RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE LA RUSTICA E A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. AL MOMENTO, DUNQUE, IL TRAFFICO È BLOCCATO A PARTIRE DALLA PRENESTINA. INCIDENTE ANCHE IN INTERNA, CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GLI SVINCOLI LA RUSTICA E A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO ...