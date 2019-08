Vescovo di Mazara attacca Salvini che bacia il rosario | Indecente

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019) Federico Garau Commentando il gesto del leader della Lega, che al termine del comizio a Siracusa hato un, monsignor Domenico Mogavero non ha saputo trattenere il proprio sdegno:" Sfruttare la devozione e i sentimenti più puri per bassi interessi elettorali è inqualificabile" Durissimo attacco al vicepremier Matteoda parte deldidel Vallo, monsignor Domenico Mogavero, che non ha affatto gradito il gesto compiuto dal leader leghista al termine del comizio tenutosi a Siracusa. A conclusione dell'incontro, il ministro dell'Interno ha infatti preso unche teneva con sé in una tasca, lo ha mostrato alla folla raduta in piazza e lo hato. Un comportamento non nuovo, in verità, dato cheha più volte mostrato simboli religiosi durante i suoi interventi, professandosi credente. Il gesto, ben lontano dal compiacere il ...

Adnkronos : Vescovo Mazara: 'Salvini indecente con rosario su palco' - amcontursi : RT @nelloscavo: Il vescovo di Mazara contro Salvini: 'Sfrutta la devozione per i voti. Chissà se la Madonna piangerà per questa indecenza'… - angheran70 : RT @sputnik_italia: Ancora polemiche tra Salvini e vescovo di Mazara del Vallo per il rosario al comizio -