Valcareggi sicuro | “Icardi | Lozano e James al Napoli”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 12 agosto 2019) Furio, noto procuratore sportivo, ha delle certezze:Rodriguez al Napoli. Icardi? È solo questione di tempo Il noto procuratore sportivo, Furio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW: “Le mie voci erano certe di questo Lukaku all’Inter, quando si impunta Antonio Conte fa sempre gol. L’ha voluto, si è fissato che sia il più forte di tutti nei suoi temi. Tutto convergeva verso Lukaku all’Inter che secondo me è il colpo dell’anno. A meno che non ci sia un bellissimo colpo di fine stagione: Neymar potrebbe andare alla Juve. Sicuramente è dura convincere lo sceicco, ma chi lo vuole lo sa. Chi va a comprare in quei negozi sa benissimo quanto spende. La Juventus deve fare il colpo, deve scaricare gli esuberi, ma per vincere la Champions secondo me serve altra gente”. A oggi Inter rivale della Juventus? “Sì assieme al Napoli che ...

