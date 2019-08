Una vita | trama 16 agosto | l' indiano muore | Flora arrestata

Una vita - spoiler : Samuel ricatta il dottor Guillen per far ammalare Moises : Torna l'appuntamento con Una Vita, lo sceneggiato iberico scritto da Aurora Guerra che appassiona sempre più telespettatori con le sue storie avvincenti. Nelle prossime puntate italiane, in onda a breve su Canale 5, Samuel Alday arriverà a corrompere il dottor Guillen per uccidere Moises, il figlio di Blanca Dicenta e Diego. Una Vita: Samuel ricatta il dottor Guillen Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate trasmesse nelle prossime settimane ...

Una vita - anticipazioni : Moises viene battezzato - Samuel padrino : I prossimi appuntamenti della soap opera spagnola di successo Una Vita saranno ricchi di nuovi inaspettati ed emozionanti colpi di scena, che ancora una volta vedranno protagonisti i fratelli Alday, Diego e Samuel, ma anche Blanca ed anche il piccolo Moises. Dopo l'uscita di scena di Ursula Dicenta, che sarà interdetta in un manicomio, Samuel indirizzerà tutta la sua perfidia e cattiveria nei confronti del figlio di Blanca, quindi costringerà il ...

Una vita - anticipazioni puntata di martedì 13 agosto 2019 : anticipazioni puntata 787 di Una VITA di martedì 13 agosto 2019: Diego è furibondo, essendo certo che il fratello Samuel sia il responsabile della morte di Jaime, quindi va da Ursula e la affronta per strada, accusandola di essere complice dell’omicidio, ma lei fa finta di non saperne nulla e simula un attacco di nervi… Blanca inizialmente non vuole credere che Samuel abbia ucciso Jaime; poi la ragazza entra in casa della madre in ...

Una vita Anticipazioni Spagnole : Genoveva è la nuova Dark Lady di Acacias : E' lei l'erede di Ursula Dicenta, capace di attentare alla Vita dei suoi nemici, rovinarli economicamente, mandarli in carcere, truffarli e manipolarli a suo piacimento.

Una vita anticipazioni : la proposta di RIERA a CARMEN. Ecco quale sarà : A Una Vita, la storyline legata al rapimento del piccolo Moises Alday è serVita anche per far nascere l’amore tra la domestica Carmen Sanjurjo (Maria Blanco) e il detective RIERA (Pablo Menasanch), inizialmente contattato da Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) per far luce sul suo oscuro passato. Nelle prossime settimane di programmazione, l’investigatore e l’inserviente approfondiranno la loro conoscenza e prenderanno ...

Una vita - trame settembre : Diego vuole uccidere suo fratello Samuel - Blanca lo ferma : Nuovo spazio con le notizie su Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che andrà in onda anche durante la settimana di Ferragosto su Canale 5. Nelle puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia Diego Alday deciderà uccidere il fratello Samuel dopo aver scoperto che ha provocato la grave infermità del piccolo Moises e ha sabotato il suo tentativo di fuga da Acacias 38 insieme a Blanca Dicenta. Una Vita: Blanca e Diego ...

