Una crociera con la campionessa Mara Navarria | tutti i dettagli della Fencing Cruise 2019

Coppia di pensionati accusata di narcotraffico per aver trafficato 9 kg di cocaina durante Una crociera : Due pensionati inglesi sono stati accusati di narcotraffico, dopo che le autorità portoghesi hanno trovato 9 chili di cocaina nella valigia, per un valore di 2 milioni di pound. A riportarlo è il Daily Mail.Roger e Sue Clarke, rispettivamente di 72 e 71 anni, sono stati arrestati lo scorso dicembre, dopo che la nave su cui erano - proveniente dalle Bahamas e diretta in Gran Bretagna - aveva fatto scalo a Lisbona. I coniugi sono ...

La Leotta si concede Una vacanza da single con le amiche dopo la minicrociera con Scardina : Proseguono i gossip intorno alla giornalista Diletta Leotta e si continua a parlare della vita privata di una delle donne più amate dal pubblico maschile. Il settimanale "Chi" ha posto l'accento sul possibile nuovo partner della Leotta. Si tratta di Daniele Scardina che è un pugile professionista ed è stato fotografato in barca a Ibiza in compagnia della presentatrice facendo pensare che possa essere iniziata una nuova relazione. Diletta Leotta ...

Bimba caduta da Una nave da crociera mentre era in braccio al nonno : “Lui pensava ci fosse un vetro di protezione” : FQ Magazine nonno gioca con la nipote sul ponte di una nave da crociera e la espone nel vuoto: tragico incidente Vanno avanti le indagini sulla morte di Chloe Wiegland, la Bimba di 18 mesi originaria dell’Indiana, morta dopo essere caduta da un’altezza di almeno 100 metri mentre si trovava in braccio al nonno materno, Salvatore Anello, a bordo di ...

Navi da crociera in lagUna - il sindaco di Venezia attacca Toninelli : Botta e risposta tra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, dopo l'incidente sfiorato in laguna

Venezia - nave da crociera sbanda e rischia lo schianto contro la banchina durante Una burrasca. La procura aprirà un'inchiesta : Venezia, nave da crociera rischia di schiantarsi contro la banchina. Una bufera di vento e pioggia in laguna e torna l'incubo dei pericoli legati al passaggio delle Grandi Navi a Venezia. A poco...

